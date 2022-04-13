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ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a yeni görev Dr. Yıldırım, TOBB sağlık hizmetleri meclisi başkan yardımcısı oldu

İHA

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkan Yardımcılığına seçildi.

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a yeni görev Dr. Yıldırım, TOBB sağlık hizmetleri meclisi başkan yardımcısı oldu

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkan Yardımcılığına seçildi.
TOBB Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkanlık Divanını seçmek ve sektörün güncel konularını görüşmek üzere Ankara’da düzenlenen toplantıda başkan yardımcılığına seçilen ve SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, “Sağlık alanında birçok kademede görev aldım. Bundan sonra da güçlü bir ekiple halkımızın sağlığı için atılacak önemli adımlarda daha etkin rol alacağım için mutluyum” dedi.
Dr. Yıldırım, yeni görevine seçilmesinde kendisine güvenenlere teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.
Dr. Yusuf Ziya Yıldırım
1968 yılında Gaziantep’te doğdu. Atatürk Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültelerinde tıp eğitimi alan Dr. Yıldırım, Sağlık Kurumları İşletmeciliğinde yüksek lisans eğitimini de tamamladı. SAHA Akademi MBA mezunudur.
Şırnak’ta mecburi hizmetini tamamladıktan sonra Gaziantep’te sağlık kurumlarında görev yapan Dr. Yıldırım, 1999 2003 yılları arasında SANKO Holding’te görev yaptı. 20032010 yılları arasında Gaziantep İl Sağlık Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü. 20102019 yılları arasında SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Müdür ve Başhekim olarak görev alan Dr. Yıldırım 2014 yılı itibariyle SANKO Üniversitesi’ne Genel Sekreter olarak da atandı.
TOBB Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkan Yardımcısı, Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği Genel Başkanı, Gaziantep Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği Başkanı, Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu Başkan Yardımcısı, Özel Hastaneler Ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyesi, Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği Üyesi, Gaziantep Lisesi Derneği Üyesi, Pratisyen Hekimler Derneği Üyesi, Beyaz Ay Derneği Üyesi ve Gaziantep Sağlık Eğitim Kültür Bizim Çocuklar Derneği Üyesi olan Dr. Yıldırım, İş Yeri Hekimliği ve Aile Hekimliği Sertifikalarına sahiptir.
MS Office, Santip, MAC programları kullanan, orta düzeyde İngilizce bilen Dr. Yıldırım, evli ve 3 çocuk babasıdır. Fırsat buldukça araştırma yapmak, çocuklarıyla vakit geçirmek, belgesel izlemek hobileridir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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