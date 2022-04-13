Ehliyetsiz sürücünün çarptığı skuterdeki Ezgi öldü, Şimal yaralı (3)

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TUTUKLANDI

Gaziantep'te, Ezgi Alya Yiğit´in ölümüne, arkadaşı Şimal Toprak´ın ağır yaralanmasına sebep olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman Sarı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-04-13 21:03:30



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