Evlilik okulunda evliliğin önemi anlatıldı

Şahinbey Belediyesinin en önemli projelerinden birisi olan Evlilik Okulu sertifika törenine katılan Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, evli ve evlenecek olan çiftlere evliliğin önemini anlattı.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Şahinbey Okuyor Bu Ramazan ve Zaman temalı Kitap Fuarına katılan Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, Evlilik Okuluna gelen çiftlere evlilikte dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgiler verdi. Şahinbey Belediyesinin, yürüttüğü projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 38 bin 109 çifte eğitim verdi.

Evlilik okulu önemsediğimiz bir proje

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ailenin önemine vurgu yaparak, “Evlilik Okulu bizim çok önemsediğimiz bir proje ve 2009 yılından bu yana sürdürüyoruz. Mutlu aile huzurlu toplum sloganıyla çıktığımız bu yolda çok mesafe kat ettik. Her bir insanımız bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Gece gündüz demeden vatandaşımız için çalışıyoruz. Aile toplumumuzun çekirdek yapısını oluşturuyor. Aileyi ne kadar güçlü tutarsak toplumumuzda o kadar güçlü olur. Mutlu aile huzurlu toplum diyoruz. Tüm çiftlerimizi ayrı ayrı kutluyorum” dedi.

Evlilikte hoşgörü önemli

Eşlerin birbirlerine karşı iyi davranmalarını tavsiye eden Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, “Evlilik birbirinize olan hoşgörüden geçer. Yeni evlenecek olan çiftleri İnsanın, Allah'a en ideal düzeyde kulluk yapabileceği ortamı eşlerin birbirine hazırlaması, eşini desteklemesi, onu yüreklendirmesi ve el ele ahirete giden yolda birbirlerine yol arkadaşı olması... Evlilik bu. Allah verirse; evlatlarını Allah'ın bir emaneti olarak görüp, kendilerini de birbirinin emaneti olduğunun bilincinde olarak hareket etmeleri lazım. Bunun için de ailenin hem duyguları çekip çevirmeye yardımcı olacak hem de aklı besleyecek doğru bilgiyle kesintisiz bir irtibat içinde olması gerekiyor. Mesela gıdalarımız olmasa bir süre bünye buna dayanır, bir süre sonra ölür. O yüzden de aç kalmıyoruz, aç kalmamak için çaba sarf ediyoruz. Oksijensiz kalamıyoruz, beynimiz çok kısa bir süre 34 dakika oksijensizliğe dayanıyor, ondan sonra beyin ölümü gerçekleşiyor. O yüzden oksijensiz de kalamıyoruz ama bilgi eksik olduğu zaman ölmüyoruz. Ölmediğimiz için de onu acil elde etme, kullanma, hayata geçirme, doğru konuşma, doğru davranma; karşımızdakinin dengesini bozmak yerine dengesini kuracak bir işleyiş içinde olma gibi bir derdimiz de olmuyor” diyerek çiftlere tavsiyelerde bulundu.

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