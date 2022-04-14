Gaziantep'te, 'Ara Güler' sergisi açıldı



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)FOTOĞRAF sanatının duayen isimlerinden Ara Güler'in arkeoloji fotoğraflarından oluşan 'Tarih Size Bakıyor: Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji' isimli sergisi, Gaziantep'teki Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü´nde açıldı.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde 'Tarih Size BakıyorAra Güler Fotoğraflarında Arkeoloji' temalı sergi açılışı düzenlendi. Açılışa; Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hakan Tanrıöver, protokol üyeleri ile çok sayıda akademisyen katıldı.

'ŞEHİRCİLİKTE KÜLTÜR ÖNEMLİ BİR NOKTADIR'

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, şehirlerde altyapı, su, yol, kanalizasyonun önemi kadar o kentteki kültür ortam olduğunu aktardı. Karatepe, şehrin kültürünün insanlığı geliştirebileceğini ifade ederek, ''Biz şehirleri önce altyapıları ile düşünüyoruz. Şehrin suyu, yolu, kanalizasyonu olacak. Arkasından orada yaşayan insanların sosyal hayatı olacak ekonomik hayatı olacak. Şehircilikte esas bir nokta vardır ki o da kültür ortamıdır. Bir beldenin kültür merkezi bir kültür şehri olmasıdır. Kültür şehir kültürüdür, şehrin kültürüdür. Şehir kültürü insanlığı geliştirir. Bu güzel şehrimizde Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün kurulması çok kıymetlidir. Gaziantep çoktandır kültürel bir yönetime ve aşamaya geçmiş durumda. Büyük Zeugma Müzesiyle, arkasından Panorama Müzesi ile bunun ötesinde kimliğini koruyan, kültürünü yaşadığı coğrafyada yetişen ürünleri ve değerlendirmeleri yönü ile de Gaziantep kimlikli bir şehirdir. Bu enstitünün burada kurulması ile önce ulusal sonra evrensel kültür ile Gaziantep ilişkisini kurmuş oluyor. Böyle bir kıymetli işin Gaziantep'ten başlamış olması olur mu hocalarımız da anlattı her yer başkenttir. Gaziantep de başkenttir bu anlamda buradan olması da isabetli olmuştur'' dedi.

'ÇOK BÜYÜK EMEK VAR'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ara Güler gibi bir sanatçının çalışmasının olması çok önemli olduğunu ifade etti. Enstitüsünün kurulma hikayesinden bahseden Şahin, "Anadolu´da olmayan arkeoloji enstitüsünün hızlıca kurulması gerekti ve büyük bir model çalıştık. Birçok bakandan destek aldık. AB´den çok ciddi kaynak aldık buranın yapılmasında. Enstitü, Anadolu´nun tarih hazinesinin öğrenilmesi için çalışacak, karbon analizleri artık Gaziantep´te yapılacak. Çok büyük bir emek var burada. Anadolu eserlerinin bütün dünyaya tanıtılması için yeni fırsat ve imkanlar oluşturulacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz artık altyapı belediyeciliğini bitirdik. Kültürel Belediyecilik bakımından çalışmalar yaptık. Gazikültürü kurduk. 4 yılda 55 kitap çıkardık. Bugün burada usta sanatçı Ara Güler'in eserlerini sergilemekten dolayı mutuyuz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan serginin 1 Eylül´e kadar ziyarete açık olacağı bildirildi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-04-14 19:17:34



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