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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eniştesini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

İHA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ablasına kötü davrandığını iddia ettiği eniştesi Ekrem Kurt'u av tüfeğiyle öldüren Abdurrahman A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Eniştesini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ablasına kötü davrandığını iddia ettiği eniştesi Ekrem Kurt'u av tüfeğiyle öldüren Abdurrahman A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 48 yaşındaki Abdurrahman A. ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan eniştesi Ekrem Kurt'u (60) av tüfeğiyle vurmuş, hastaneye kaldırılan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı tutuklandı
Olay sonrası kaçan katil zanlısı Abdurrahman A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalanmıştı. Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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