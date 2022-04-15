Gaziantep'te araç lastiklerinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasında Lastikleri bıçakladığı belirlenen 2 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı

Gaziantep'te park halindeki 2 aracın lastiklerini bıçakladığı ve suça sürüklendikleri belirlenen 2 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı. Suça sürüklenen çocukların araç lastiklerini bıçaklama anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, park halindeki 2 aracın lastiklerinin bıçaklanması olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yürütülen çalışmalarda geçtiğimiz haftalarda meydana gelen 2 aracın lastiklerine kesici aletle zarar verilmesi olayını gerçekleştirdikleri ve suça sürüklendikleri öğrenilen 2 çocuk tespit edildi.



Lastiklerin bıçaklanma anı güvenlik kameralarında

Suça sürüklenen çocukların araç lastiklerini bıçaklama anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuklardan birinin park halindeki bir araca hızla yanaştıktan sonra elindeki bıçağı araç tekerine birkaç kez saplama anları yer aldı.

Olayla ilgili inceleme sürerken, suça sürüklenen 2 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı.

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