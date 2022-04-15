Yol kenarlarında satış yaparak trafiği tehlikeye atan kişilere ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

yol kenarlarında durarak satış yapan ve yaya, araç trafiğini tehlikeye atan şahısları polis affetmedi.

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yol kenarları ve yayaların gelip geçtiği kaldırımlarda satış yaparak yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşüren kişilere yönelik yapılan denetimlerde, kaldırım ve yol üzerinde adaklık kurban satışı yaptığı tespit edilen 2 araca cezai işlem uygulanarak araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.