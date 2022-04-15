Araçların lastiğini kesen 2 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te park halindeki 2 aracın lastiklerini kesen 2 şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

Şehitkamil ilçesinde geçen hafta 2 kişi, park halindeki 2 otomobilin lastiklerini kesici alet ile kesti. Olay ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerden kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi, adreslerine düzenlenen baskınla yakaladı. Yaşı 18´den küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-04-15 11:21:36



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