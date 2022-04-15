Eurodesk temas noktası başlangıç toplantısı SANKO Üniversitesi’nden toplantıya katılım sağlandı

Gaziantep’te Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite olan SANKO Üniversitesi’nden, Ulusal Ajans Eurodesk Birimi tarafından Ankara’da düzenlenen Başlangıç Toplantısına katılım gerçekleştirildi.

SANKO Üniversitesi Eurodesk İrtibat Kişisi İpek Uçar ve Öğretim Görevlisi Nuriye Hilaloğlu, Eurodesk Temas noktası olan akredite kurumlara yönelik toplantıya katılarak diğer kurumlarla tanışma ve görüşme fırsatı buldular.

Toplantıda, Eurodesk’in amacı, genel yapısı ve misyonu, ağa yeni katılan kurumların temas noktası olarak çalışma sistemine dahil olması ve bireysel bilgilendirme becerilerini kazanmaları ile ilgili bilgiler verildi. SANKO Üniversitesi ve Ulusal Ajans arasında Eurodesk Temas Noktası akreditasyon sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, üniversiteli gençlere yönelik Eurodesk Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantıları da başlayacak.

Eurodesk temas noktası nedir

Eurodesk Temas Noktaları, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından, gençlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

Bu program ile gençlerin ihtiyaç duyduğu bilgiye tarafsız, güncel, anlaşılır, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi sağlanmaktadır.

Ülkemizde “gençlik bilgilendirmesi” konusunda pek çok kurum ve kuruluş dolaylı olarak hizmet vermekle birlikte tek görevi gençleri yararlanabilecekleri imkan ve fırsatlardan haberdar etmek, onlardan gelen soruları cevaplamak olan Eurodesk Türkiye Birimi, 2008 yılından bu yana AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) bünyesinde görevini sürdürmektedir.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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