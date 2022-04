Şahinbey Belediyesi kalp sağlığı için yürüdü

Şahinbey Belediyesi, 1218 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Kalp Sağlığı Haftası’ nedeniyle ‘Yürüyen Kalp’ etkinliği düzenledi.

Kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturup toplumu bilinçlendirmek, halka sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırabilmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe Şahinbey Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay, Zabıta Müdürlüğü ve ŞAHKUT ekibi personelleri katıldı. Mecidiye Handan başlayan yürüyüş Balıklı Parkı’nda yapılan basın açıklamasıyla son buldu. Düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, genç sporcular ve kurum temsilcileri vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Sağlıklı yaşam için Şahinbey Belediyesi spor alanları oluşturdu

Şahinbey Belediyesi her yaştan vatandaşın spor yapabilmesi için Akkent Spor Köyünde oluşturduğu imkanların yanı sıra yaptığı tüm parklarada spor aletleri kuruyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gençlerin spor yapmaları için her yıl spor ayakkabısı verirken başarılı öğrenciler de 40 bin bisiklet hediye etti. Ayrıca okullara ve parklara 215 tane halı saha yaptı.

Her yıl 200 bin kişi kalp rahatsızlığından yaşamını yitiriyor

DSÖ verilerine göre, her yıl dünyada 17 milyon kişi kalp damar hastalıkları nedeni ile yaşamını yitirirken, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de de toplam ölümlerin yüzde 40’ı dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gelişiyor. Türkiye’de her sene yaklaşık 200 bin kişinin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği kayıtlara geçerken, bu oranın trafik kazası nedeniyle yaşanan ölümlerin 30 katı olduğu belirtiliyor.

