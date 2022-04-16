Gaziantep merkezli bahis operasyonuna 8 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep merkezli bahis operasyonuna 8 tutuklama

İHA

Gaziantep merkezli bahis operasyonuna 8 tutuklama

Gaziantep merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Gaziantep merkezli 4 ilde gerçekleştirdiği planlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 27 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Şahısların banka hesapları dondurulmuş, yüklü miktarda para ele geçirilmişti
Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahısların banka hesapları dondurulmuş, suç gelirleri ile elde edildiği tespit edilen 1 araç, 1 gayrimenkul, 594 bin 700 TL, 52 bin 900 euro, 152 bin 212 dolar, 1 adet tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve suç unsurlu dijital materyal ele geçirilmişti.
Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir 250 karaçam dikimi yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir 250 karaçam dikimi yaptı
Şahinbey Belediyesi kalp sağlığı için yürüdü
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi kalp sağlığı için yürüdü
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Gözübüyük ve beraberindeki heyetten GSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Gözübüyük ve ...
Kazada ölen Ezgi´nin ablası: Yıllar da sürse mahkeme sürecini takip edeceğiz
YEREL HABERLER Kazada ölen Ezgi´nin ablası: Yıllar da sürse mahkeme ...
Gaziantep'te 26 adrese uyuşturucu baskını: 23 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 26 adrese uyuşturucu baskını: 23 gözaltı
Yılın ilk yerli badem çağlası 25 liradan satışa sunuldu
YEREL HABERLER Yılın ilk yerli badem çağlası 25 liradan satışa ...
Tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çıktı: 3’ü çocuk 4 yaralı Araçtaki anne sürücü ile biri bebek üç çocuğu büyük korku ve panik yaşadı
YEREL HABERLER Tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çıktı: 3’ü ...
Gaziantep’te 34 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Güvenlik güçlerinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
YEREL HABERLER Gaziantep’te 34 adrese eş zamanlı uyuşturucu ...
Duba için ekipler seferber oldu Duba kavgasında bir ekip gitti diğer ekip geldi
YEREL HABERLER Duba için ekipler seferber oldu Duba kavgasında bir ...
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Akaltun Medical Park Gaziantep’te
YEREL HABERLER Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Akaltun Medical ...
Alleben yüzme havuzunda yeni şampiyonlar yetişiyor
YEREL HABERLER Alleben yüzme havuzunda yeni şampiyonlar yetişiyor
Eurodesk temas noktası başlangıç toplantısı SANKO Üniversitesi’nden toplantıya katılım sağlandı
YEREL HABERLER Eurodesk temas noktası başlangıç toplantısı SANKO ...
Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu
Gaziantep'te dize film festivali ödül töreni düzenlendi Ödül töreninde festivalin geleneksel hale geleceği vurgulandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dize film festivali ödül töreni ...
Teknolojik gelişmelerin psikolojik etkileri HKÜ’de tartışıldı
YEREL HABERLER Teknolojik gelişmelerin psikolojik etkileri HKÜ’de ...
Araçların lastiğini kesen 2 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER Araçların lastiğini kesen 2 şüpheli, kamera ...
Yol kenarlarında satış yaparak trafiği tehlikeye atan kişilere ceza
YEREL HABERLER Yol kenarlarında satış yaparak trafiği tehlikeye atan ...
Havaların ısınmasıyla yemeni ayakkabılara talep arttı
YEREL HABERLER Havaların ısınmasıyla yemeni ayakkabılara talep arttı
Gaziantep'te araç lastiklerinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasında Lastikleri bıçakladığı belirlenen 2 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te araç lastiklerinin bıçaklanma anı ...
Eniştesini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eniştesini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
Gaziantep’te dehşet saçan ehliyetsiz sürücü: “Onlar bana çarptı”
YEREL HABERLER Gaziantep’te dehşet saçan ehliyetsiz sürücü: “Onlar ...
"Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji" sergisi Gaziantep’te açıldı
YEREL HABERLER "Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında ...
Gaziantep'te, 'Ara Güler' sergisi açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 'Ara Güler' sergisi açıldı
Evlilik okulunda evliliğin önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Evlilik okulunda evliliğin önemi anlatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.