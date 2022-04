Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki kentteki son koronavirüs bilançosunu açıklayarak, “Gaziantep’te Covid19 tamamen kontrol altında ve sadece 25 civarında yoğun bakım hastamız var” dedi. Kentteki vaka sayılarının da ciddi bir düşüş yaşadığını ve 9 ilçenin 6'sında vaka sayısının sıfır olduğunu söyleyen Tiryaki, grip hisseden vatandaşların omicron varyantını çok hafif şekilde atlattığını söyledi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, koronavirüs salgını ile ilgili kentteki son durumu açıklayarak, salgınının tamamen kontrol altında olduğunu söyledi. Gaziantep’te, Covid19 yoğun bakım hasta sayısının 25 civarında olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, bu hastaların da yeni hasta değil, geçmişten bu yana tedavisi devam eden eski hastalar olduğunu ifade etti. Covid19 salgınında kentteki 9 ilçenin 6’sında sıfır vaka noktasında olduklarını da belirten İl Sağlık Müdürü Tiryaki, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara rehavet uyarısı da yaparak aşıları eksiksiz yaptırmanın önemini hatırlattı.



“Gaziantep olarak salgında uzun zamandan beri kontrol altında gidiyoruz”

Kentteki koronavirüs bilançosunu açıklayan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, “Koronavirüs salgında Gaziantep olarak uzun zamandan beri kontrol altında gidiyoruz. Geçmişte vaka konusunda Türkiye ve dünyada salgının yoğun olduğu dönemlerde biz de ciddi artışlar yaşadık. Biz göreve geldikten sonra Gaziantep sadece bir kere pik seviyesini gördü, ancak sonrasında hiçbir zaman ciddi vaka artışlarımız olmadı. Hatta bu süreçte vaka sayısı bakımından çoğu zaman Türkiye'nin son 10 şehri arasında yer aldık. Şu anda da pandemi koşullarında ciddi bir rahatlama var. Rahat olmamıza rağmen bu pandeminin bütün dünyaya bir kişiden yayıldığını da unutmamak gerekiyor" dedi.



"Kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk devam ediyor"

Salgının en rahat dönemini yaşadıklarını söyleyen Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, bu rahatlığa rağmen kronik rahatsızlığı bulunanlar için riskin devam ettiğini aktararak, "Rahat durumdayız ama hala devam eden bir süreç var. Son dönemlerde hastalık biraz daha rahat geçiriliyor ama risk gruplarında tehlike hala devam ediyor. Özellikle kronik hastalığı bulunanlar, belli yaşın üzerinde olanlar ve özellikle aşı yaptırmamış gruplarda koronavirüse yakalananlar hala bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Ama bu durum ilk zamanlara göre kıyas yaptığımız zaman çok çok daha iyi bir vaziyette” şeklinde konuştu.



“Yoğun bakım hasta sayımız 25 civarında”

Gaziantep’teki hastane doluluk oranlarında da ciddi düşüşler olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Multu Tiryaki, “Hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarımızda da ciddi bir rahatlama var. Gaziantep'teki merkez hastanelerimizde şu an sadece iki hastanemizde koronavirüs yoğun bakım hasta kabulü yapılıyor. Bu hastanelerimiz Şehitkamil Devlet Hastanesi ve Ersin Arslan Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası. Şu an normal serviste yatan koronavirüs hastamız hemen hemen hiç yok. Gaziantep genelindeki toplam yoğun bakım hasta sayısı ise 25 civarında. Bu rakam geçtiğimiz dönemlerle kıyas yapacak olursak yok denecek kadar az bir rakam. Ve bu yoğun bakım hastaları da geçmiş zamandan bu yana yatan ve hala tedavisi devam eden hastalardan oluşuyor. Yani yakın zamanda yoğun bakım hasta yatışı olmadı. Bu da sürecin giderek daha iyi gittiğinin bir göstergesidir. Kesinlikle bitti diyemeyiz ama bir rahatlama yaşadığımızı söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.



“Grip hisseden vatandaşlar Omicron varyantını hafif bir şekilde atlatıyor”

Son dönemlerde belirtisi olan hasta olmadığı için test sayısının da giderek azaldığını söyleyen Ümit Mutlu Tiryaki, "Son zamanlarda test sayımız da düştü. Daha doğrusu test yaptırmaya gelen vatandaşlarımızın sayısında ciddi bir azalma var. Biz her yerde test almaya, vatandaşın her talebine karşılık vermeye devam ediyoruz. Bu konuda hiçbir vatandaş geri çevrilmiyor ama ilk döneme kıyasla test sayımız çok az. Hatta bu süreçte kendisini grip hisseden birçok vatandaşımız omicron varyantını çok hafif bir şekilde atlatıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın çoğu grip zannederek test yaptırmaya gelmiyor. Şu anda da çoğu vatandaşımızda semptomlar bir nevi soğuk algınlığı gibi kendisini gösteriyor. İnsanlar genelde hafif ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık ve çok az öksürük şikâyetiyle hastalığı atlattığı için grip ile karıştırabiliyor. Biz bu durumda yine uyarıyoruz. Vatandaşlarımız bu semptomları hissederse, kronik hastalıkları varsa ve özellikle aşısızlarsa mutlaka testlerimize başvurmalarını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Gaziantep'in birçok ilçesinde şu an vaka sayımız sıfır durumda”

Gaziantep’in ilçelerindeki vaka durumunu da açıklayan Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, “Gaziantep'in birçok ilçesinde şu an vaka sayımız sıfır durumda. Yani birçok ilçemizde şu an hiçbir vakamız yok. Biz bu süreçte test yapmaya da devam ediyoruz ve yaptığımız testlere rağmen birçok ilçemizde vaka çıkmıyor. Şu anda toplam 9 ilçemizden 6 tanesinde yaklaşık bir haftadır korona virüs vakası çıkmıyor” şeklinde konuştu.



“Aşı yaptıran sayısı günde 100’e kadar düştü”

Salgındaki düşüşle birlikte vatandaşlarda rehavet oluştuğunu ve bunun ciddi sorunlar doğurabileceğini de ifade eden Dr. Tiryaki, “Bu rahatlama durumuna rağmen biz hala özellikle hastanelerimizdeki aşı noktalarımızı aktif olarak çalıştırmaya devam ediyoruz. Bu salgında aşının önemi çok büyük. Şu an bir rahatlamaya girdiğimiz için insanlarda da bir rehavet oluşuyor. İnsanlar nasıl olsa bir şey olmaz gibi düşünüyor ama biz eğer bugün vaka sayılarını bu kadar düşünebildiysek bunda en önemli etken aşıdır. Biz bir zamanlar 30 bin civarında aşı yaparken şuanda günlük aşı sayımız 100'e kadar düştü. Tabii biz bunda Ramazan ayının da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ama vatandaşlarımız iftardan sonra da gelerek her şekilde aşılarını olabilirler” dedi.



“Salgındaki düşüşte en büyük etken aşı, vatandaşlar aşıya güvensin”

Salgında yaşanan rahatlamadaki en büyük etkenin aşı olduğunu vurgulayan ve vatandaşların aşıya güvenmesini isteyen Gaziantep İl Sağlık Müdürü Tiryaki, “İnsanların birçoğunda hala aşıya güven sorunu var. O yüzden biz uyarılarımızı tekrarlıyoruz. Aşı sıkıntılı bir şey olsaydı ben yapmazdım. Ben kendi adıma örnek vereyim. Ben de bu hastalığı atlattım. Bu hastalığı en kötü zamanda ağır şekilde atlattım. Sonra aşılar çıkmaya başlayınca iki doz Sinovac ve bir doz Biontech aşısı yaptırdım. Yakın zamanda da ikinci Biontech aşısını yaptırdım. Yani sıkıntılı olsaydı, yaptığım aşılarda sorun olsaydı kendimde bir yan etki ya da bir sorun oluşurdu. Ama ben bu süreçte hiçbir sıkıntı ya da hiçbir yan etki yaşamadım. O yüzden bu aşıların hiçbir yan etkisinin olmadığını gördüğüm için ve bu aşıların beni koruduğunu gördüğüm için vatandaşlara da öneriyorum” ifadelerine yer verdi.



"Salgın sıradan bir solunum yolu enfeksiyonu halini alabilir"

Salgının belli bir zaman sonra sıradan bir solunum yolu enfeksiyonu halini alabileceğine değinen ve bunun öngörüldüğünü aktaran Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, “Koronavirüs salgını yaşadığımız varyasyonlar ve mutasyonlar sonrasında belki de tamamen ortadan kalkabilir. Belki de belli bir süre sonra Covid19 salgını sıradan bir solunum yolu enfeksiyonu halini alabilir. Yani nasıl grip aşısını yılda bir kez yaptırarak korunabiliyorsak belki de ileriki dönemde koronavirüste de aynı durum geçerli olabilecek. Şu an için bunları öngörmek söylemek biraz erken fakat gidişat onu gösteriyor” diye konuştu.

