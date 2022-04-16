Araçların hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlal anları kamerada Gaziantep'te ışık ihlali ve hatalı sollama yapan araçlara ceza yazıldı

Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali ve hatalı sollama yaptığı tespit edilen 13 sürücü ile araç plakasına cezai işlem uygulandı. Araçların hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlal anları ise polis kameralarına yansıdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Nizip ve İslahiye ilçelerinde dron destekli trafik uygulaması yaptı. Dron destekli yapılan trafik denetim ve kontrollerinde, kırmızı ışık ihlali ve hatalı sollama yaptığı tespit edilen 13 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı.

Araçların hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlal anları ise polis kameralarına yansıdı.

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