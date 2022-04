Büyükşehir, Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Ormanı kurdu 50 kadın çiftçi projeden yaralanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GİZ) Gmbh ve Doğa Koruma Merkezi Vakfı iş birliğinde Gaziantep’te Yerel Yabani Türlerin Sürdürülebilir Olarak Çoğaltılması Projesi çerçevesinde Şahinbey ilçesine bağlı Cevizli Köyü’nde (Lohan) aromatik ve tıbbi bitki fidanları toprakla buluştu.

300 bin metrekarelik alanda kurulan ormanla toplamda 50 çiftçi kadının projeden yararlanması çerçevesinde doğal bitki florasını koruyarak top kekik, zahter, alıç, sumak, badem ve zeytin fidanlarınlan oluşan toplamda 520 bin fidan dikilecek. Projeden yararlanan çiftçilere Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nde dikilecek fidanların üretimiyle ilgili eğitimler verilip görevlendirmeler yapılacak.

Tarımda katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi, sürdürülebilir tarımın yaygınlaşması için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, yeni proje çerçevesinde çiftçinin birim alandaki kazancının artmasını hedefliyor. Gaziantep’te yerel yabani türlerin sürdürülebilir olarak çoğaltılması ve çiftçinin kendi kendine yeterliliğini sağlamayı hedefleyen projede ilk fidanlar düzenlenen törenle toprakla buluştu.

İlgili iş birliğini çerçevesinde yeni protokol ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Doğa Koruma Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı arasında imzalandı.

Üretilen ürünleri kadın kooperatifleri kullanacak

Çiftçilerin ürettiği ürünler hasat sonrasında Büyükşehir Belediyesi desteği ile kurulmuş kadın kooperatifleri tarafından satın alınacak. Satın alınan tıbbi aromatik bitkiler kadın kooperatifleri bünyesinde tıbbi aromatik bitki yağları gibi farklı üretim formatları ile katma değerli ürünlere dönüştürülerek piyasada satışa sunulacak.

“Bu coğrafyayı iyi yöneterek geleceğe taşımamız lazım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, bu dönemde Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı’nın hem teorik hem de pratiği çalıştığını ifade ederek, “Bu çalışmaları daha da güçlendiriyoruz. İlçe bazlı destekler yapıyoruz. Her ilçenin ürününe yatırım yapıyoruz. Burada yetişen zahter, kekik, sumak, alıç tamamen şifa. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bu ürünler gerekiyor. Geleceğin dünyası için şifalı ve aromatik bitkiler daha da önemli hale dönüşecek. Burası merkez, ana damar. Bu coğrafyayı iyi yöneterek geleceğe taşımamız lazım. Ortaklarımızla birlikte çalışırken kurumsal kapasitelerimizi geliştirerek ortak yol aldık. Biz akıllı şehrin altyapısını tamamlayarak akıllı tarım ve akıllı gıdayı artık kurmalıyız. Dijitalleşerek verimliliği arttırmalıyız” dedi.

“Kadınlarımızın bereketli elleri bu topraklara değecek ve kadın güçlenince aile de güçlenecek”

Konuşmasının devamında projeye değinen Başkan Şahin, “50 kardeşimiz bu projeden istifade edecek. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, ‘Nadasa bırakılacak bir karış toprağımız yok’ dedi. Bu toprakların hepsi milli servet, milletin malı. Emanet eder, teslim edilince verim ciddi derecede artıyor. Kadınlarımızın bereketli elleri değecek ve kadın güçlenince aile de güçlenecek, herkes mutlu oluyor” şeklinde konuştu.

“Torunlarımız için bize emanet olan bu evreni korumak zorundayız”

Şahin, doğanın insan olarak bozulan yerlerinin onarılması gerektiğini anlatarak, “Şunu gördük ki çiçeği, ağacı, kurdu, kuşu korumazsak, çocuklarımızı koruyamıyoruz. Bu mesele sorumluluk. Bunu yapmak zorundayız. Gezegenimiz, ortak evimiz. Gelecek nesiller, torunlarımız için bize emanet olan bu evreni korumak zorundayız. Bunun için tedbir alıyoruz. Şehir özel bir şehir. 2014 yılında İklim Master Planı yaptık. Toprağı korumak iş için neler yapılması gerektiğini konuştuk. Bize düşen gerekeni yapmak. Şehri kirletenleri tespit ederek arıtma ve kirliğin kaynağını kesmek için çalışmalar yaptık, yenilenebilir enerjiye yatırım yaptık” ifadelerini kullandı.

“Böyle çalışmaların Gaziantep’ten tüm Türkiye’ye yayılmasını diliyorum”

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan konuşmasının başında projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Güzel bir proje. Katkısı olan ve işi organize eden Büyükşehir Belediyesi ve çalışanlarıyla, proje ortaklarına teşekkür ediyorum. Tıbbi bitkiler, insan ve hayvan sağlığı için kullanılıyor, aromatik bitkilerin ise kokusundan yararlanılıyor. Hem insan hem hayvanlara şifa dağıtacak bitkileri yeniden burada canlandırma projesini önemsiyoruz. Önümüzdeki on yıl içinde bu bitkiler daha da önem kazanacak. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bitkisel ilaçlar daha çok tercih ediliyor. Böyle çalışmaların Gaziantep’ten TÜM Türkiye’ye yayılmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bu proje hem Türkiye hem de dünya için bir model ve örnek olacak”

Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı, vakfın Türkiye’de Türkiye’nin birçok yerinde farklı kurumlarla proje yaptığını, bu projenin ise farklı odluğunu aktararak, “Bu tip projeleri yapmak ve başarılı olmak için bir finansa ve desteğe ihtiyaç oluyor ama en önemlisi projenin sahiplenilmesi. Gaziantep’te bunun çok iyi yakalanıldığını düşünüyorum. Çok başarılı bir başarı olacak. Bu proje hem Türkiye hem de dünya için bir model ve örnek olacak. Çünkü Birleşmiş Milletler bu on yılı ‘Ekosistem Onarım On Yılı’ ilan etti. Biz insanların verdiği tahribatı iyileştirmek ve bu sayede insanın refahını sağlayacak altyapıyı tamir edip çalışır hale gelmesi için çalışma var. Hem doğayı tamir edip hem de kalkınma için gerekli ürünleri üretip insanı ve doğayı var edecek sistem kurmaya çalışıyoruz. Bu tip gelir geitirci ürünleri ve doğayı koruyacak çok az örnek var” şeklinde konuştu.

Cevizli Köyünde doğup büyüyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk ise bölgenin Türkiye’nin zahter ve kızılcık membası olduğunu ve korunması için projenin tam olduğunu söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Fatih Yayla, alanın yapısı ve niye seçildiği hakkında bilgi verdi, hedef bitkileri anlattı, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını aktardı.

Cevizli Mahalle Muhtarı Rüstem Turgut ise köye yapılan bu katkılardan dolayı minnettar olduğunu söyledi.

