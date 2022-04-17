Türk ekonomisine nefes aldıracak buluş Atık plastikten sıfır ham madde üreten Doç. Dr. Yusuf Yılmaz: “Atık plastiği geri kazanarak ithalatı azaltabiliriz”

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Gaziantep Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 3 yıllık çalışmanın sonucunda bulduğu formülle atık plastik PVC’den sıfır ham madde üretti. Türk ekonomisine milyonlarca liralık katkı yapacak buluşa imza atan Doç. Dr. Yılmaz, “Ciddi miktarda plastiği geri kazanarak ithalatı azaltabiliriz. Bunun ekonomiye de ciddi katkısı olacak” dedi.

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) Kimya Teknolojisi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, Ayakkabı Test Laboratuvarı’nda yaptığı çalışmalar esnasında önemli bir buluşa imza attı. Doç. Dr. Yılmaz, endüstride çok sayıda alanda kullanılan ve Türkiye’nin her yıl binlerce ton ithal ettiği polivinil lorür’ün (PVC) atığının tekrardan kazanılarak kullanılabileceğini fark etti. Atık haline gelen PVC’nin geri kazanımı için 2019 yılında

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