Şahinbey'in 3. Kitap Fuarı yüz bini aşkın kişiyi ağırladı

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 0917 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Şahinbey Okuyor Bu Ramazan Her Zaman" fuarını çevre illerden gelen vatandaşlarla birlikte 100 binin üzerinde kitapsever ve öğrenci ziyaret etti.

Şahinbey Belediyesi’nin bu yıl içerisinde düzenlediği 3’üncü kitap fuarı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 09 Nisan tarihinde kapılarını açmıştı. "Şahinbey Okuyor Bu Ramazan Her Zaman" temalı kitap fuarını açılış gününden bu yana 100 bini aşkın vatandaş ve öğrenci ziyaret etti. 75 yayınevi 9 yazar ve sanatçının katıldığı fuarı her yaştan vatandaş ziyaret etti.

"Tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kitap Günleri Fuarına öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek “Okuyucuların, kitapların, yazarların ve sanatçıların bir araya geldiği çok önemli ve güzel bir fuar gerçekleştirdik. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ne çocukları ile birlikte gelen aileler, 75 yayın evi arasından istedikleri kitapları çok rahat bulurken sevdikleri sanatçıları dinleme imkânı buldular. "Şahinbey Okuyor Bu Ramazan Her Zaman" temalı kitap fuarımızı 100 binden fazla çocuğumuz ve ailesi ziyaret etti. Onları burada ağırlamaktan ve yüzlerindeki mutluluğu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Katılımlarından dolayı tüm vatandaşlarımız yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Hediye çekleri verildi

Kitap Fuarına katılan vatandaşlar ve gençler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun kendilerine verdiği hediye çekleri ile istedikleri kitapları alarak sevdikleri yazarlara imzalattılar. Fuardan kitap alan vatandaşlar düzenlenen fuar sayesinde istedikleri yazarlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Muhteşem bir fuardı. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun sayesinde sevdiğimiz yazarların seminerlerine katılıp kitaplarımızı imzalattık. Bizlere verilen hediye çekleri ile isteğimiz kitapları ücretsiz aldık. Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.