Aranan FETÖ üyesi şahıs yapılan operasyonla yakalandı

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Gaziantep’te Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan M.İ. yapılan operasyonla yakalandı. M.İ sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.İ. isimli şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı.

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