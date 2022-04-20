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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te FETÖ şüphelisine tutuklama

DHA

Gaziantep'te FETÖ şüphelisine tutuklama


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.İ.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette götürülen M.İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., çıkarıldığı hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-04-20 10:10:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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