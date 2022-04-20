Gaziantep'te FETÖ şüphelisine tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.İ.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette götürülen M.İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., çıkarıldığı hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-04-20 10:10:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.