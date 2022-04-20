Gaziantep'te aynı iş yerinden 1 saat arayla hırsızlık kamerada



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te kimliği belirsiz kişi, inşaat malzemeleri satan iş yerinin önünden bir saat arayla seramik çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Nisan günü 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 05.00 sıralarında Sıtkı Gül'e ait inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinin önüne motosikletle gelen şüpheli, seramikleri yükleyip ayrıldı. Bir saat sonra bu kez yaya olana gelen şüpheli, bir kutu daha seramik çaldı. Toplam 5 bin TL´lik malzeme çalan şüpheli yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi sabah gelince hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-04-20 11:38:45



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