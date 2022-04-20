Binanın merdiven korkuluklarını çalan şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, bir binanın metal merdiven korkuluklarını çalan, güvenlik kameralarından kimliği belirlenip yakalanan G.Y. tutuklandı.

Atatürk Bulvarı´nda bir apartmanın girişindeki metal merdivenin korkulukları çalındı. Binada oturanların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; yüzünü maskeyle kapatan şüphelinin binanın girişindeki korkulukları söküp yanında getirdiği çuvala koyarak uzaklaştığı görüldü. Ekipler, eşkali belirlenen şüphelinin, G.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli G.Y., adresinin saptanmasının ardından polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe; 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-04-20 14:14:35



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