Lisede dehşet saçan öğretmen eşine 5 yıl 11 ay hapis cezası “Eşime küfredildi” deyip lisede dehşet saçan sanık: “Bıçağı diyet için taşıyordum” Öğrenciyle veliyi bıçaklayan öğretmen eşi hükümle birlikte tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lisede dehşet saçan öğretmen eşine 5 yıl 11 ay hapis cezası “Eşime küfredildi” deyip lisede dehşet saçan sanık: “Bıçağı diyet için taşıyordum” Öğrenciyle veliyi bıçaklayan öğretmen eşi hükümle birlikte tahliye edildi

İHA

Gaziantep'te öğretmen eşine küfredildiği iddiasıyla lisede öğrenci ve velisini bıçakla yaralayarak dehşet saçan sanık Abdullah Çatlı hakkında karar verildi. Duruşmada kendisini "Bıçağı diyet için taşıyordum. Öldürme niyetim yoktu" sözleriyle savunan sanık Çatlı'ya verilen müebbet hapis cezası indirim uygulanarak 5 yıl 11 ay hapis cezasına çevrildi.

Lisede dehşet saçan öğretmen eşine 5 yıl 11 ay hapis cezası “Eşime küfredildi” deyip lisede dehşet saçan sanık: “Bıçağı diyet için taşıyordum” Öğrenciyle veliyi bıçaklayan öğretmen eşi hükümle birlikte tahliye edildi

Gaziantep’te öğretmen eşine küfredildiği iddiasıyla lisede öğrenci ve velisini bıçakla yaralayarak dehşet saçan sanık Abdullah Çatlı hakkında karar verildi. Duruşmada kendisini “Bıçağı diyet için taşıyordum. Öldürme niyetim yoktu” sözleriyle savunan sanık Çatlı’ya verilen müebbet hapis cezası indirim uygulanarak 5 yıl 11 ay hapis cezasına çevrildi.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Yunus Emre Anadolu Lisesinde 12 Ocak tarihinde öğretmen eşine küfrettiği gerekçesiyle öğrenci Gaffari Taze ile velisi Begli Taze’yi bıçakla ağır yaralamasıyla ilgili tutuklu yargılanan Abdullah Çatlı hakkında karar çıktı. Hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla basit yaralama, basit yaralamaya teşebbüs” suçlarından 20 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlanan Abdullah Ç. ikinci defa hakim karşısına çıktı. Gaziantep 8 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Ç. ve avukatı katılırken mağdur Begli Taze ile avukatı Mehmet Salih Akaltun da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada sanık Çatlı’nın öğretmen eşi Emine Çatlı ile Begli Taze’nin çocukları Gaffari ve Ömer Taze de tanık olarak dinlendi.

“Sağlıkçı olduğum için yaralılara müdahale etmeyi bile düşündüm”
Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada savunma için söz alan Abdullah Çatlı, olay anında Begli Taze ve çocuklarının kendisine saldırmak için üzerine geldiğini ileri sürdü. Yaşadığı korku nedeniyle saldırıyı defetmek için yaralama olayını gerçekleştirdiğini anlatan Çatlı, “Olay esnasında Ömer yumrukla suratıma vurdu. Birkaç adım peşine verdim. Döndüğümde Gaffari kemer ve yumrukla eşime vuruyordu. Eşim acıdan bağırıyordu. Orada da bir arbede yaşadık. Ben Gaffariye vurduğumu hatırlamıyorum ama avukatım ona bir el bıçak vurduğumu söyledi. Onların aşağıya indiğini görünce 112’yi arayıp ambulans istedim. Sonra eşimi alarak müdür beyin odasına geçtim. Sağlıkçı olduğum için aklımdan aşağıya inip yaralılara müdahale etme düşüncesi bile geçti. Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu” ifadelerini kullandı.

“Bıçağı diyet için taşıyordum”
Sanık Çatlı, mahkeme başkanının “O esnada bıçak neden üzerindeydi” sorusuna ise “Üzerimde bıçak taşımam. Öyle bir merakım yoktur. Diyet yapıyordum. Sağlıkçı olduğum için elma diyetinin kilo verdireceğini biliyordum. Bu nedenle olaydan bir gün önce bıçağı yıkamak için üzerime almıştım. Bu sebeple üzerimdeydi” cevabını verdi.

“Ben bıçağı ayağına vurmak istedim”
Ağır yaraladığı Begli Taze’ye imkanı olmasına rağmen daha fazla bıçakla vurmadığını sözlerine ekleyen Çatlı, “Gitmesine müsaade ettim. Ben bıçağı ayağına vurmak istedim. Sağlıkçı olduğum için vücudunun neresinin riskli olduğunu bilirim. Boyun ve sırt kısmına gelen darbeleri de o bölgeye vurmak istememiştim. Müşteki kendini savunurken koluma çarptığı için o bölgelere isabet etmiş olabilir” dedi.

“Kaçmasaydım beni de bıçaklayacaktı”
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer Taze ise Çatlı’nın elinde bıçak olduğunu son anda fark ettiğini söyledi. Sanık Çatlı’yı engellemek için ona yumruk attığını aktaran Taze, “O da bana döndü. Bende beni bıçaklamasından korktuğum için kaçtım. Kaçmasaydım beni bıçaklayacaktı. Beni yakalamasın diye koridorda bulunan tahta fonu ikimizin arasına çekmiştim. O yüzden beni kovalamaktan vazgeçti. Emine Çatlı kardeşim Gaffariyi tuttu. Sonra Abdullah'ı çağırdı. Abdullah da üzerine koşup kalçasına bıçakla vurdu. Sonra babam yaralandığı için telaşlanıp aşağıya indik” ifadelerine yer verdi.

“Mont kalın olmasaydı bıçak darbesi öldürücü olurdu”
Saldırıda ağır yaralanan müşteki Begli Taze’de okula oğlunun sınıfını değiştirmek için gittiklerini belirterek, “Meğer onlar da okula gelmiş. Benim haberim yoktu. Kendisi cebine bıçağını koyarak hazırlıklı bir şekilde gelmiş. İddia edildiği üzere ben okula kavga etmek için gitmemiştim. Öyle bir niyetim olsaydı çocukları götürmezdim. 8 bıçak darbesi vurdu. Şuan gösterdiğim kemerim olmasaydı karın bölgeme de isabet ederdi. Üzerimdeki mont kalın olmasaydı bıçak darbesi kesinlikle öldürücü etki gösterirdi. Oğlum Gaffari 6 yıl üst üste takdir belgesi almış başarılı bir öğrencidir” şeklinde konuştu.

“Meyve bıçağı çıkarıp onlara savurdu”
Tanık olarak dinlenen sanığın eşi Emine Çatlı da eşinin kendisini savunmak için cebinden meyve bıçağı çıkararak onlara savurduğunu söyledi. Eşini korumak için öğrencisi Gaffari’yi arkadan çektiğini belirten Çatlı, “Bu sırada Gaffari onu arkadan çekiştirdiğim için yüzüme yumruk vurdu. Kafama kemerle vurdu. Tabi ben kurtarın diye çığlık atıyordum. Gaffari eşarbımdan tutacak şekilde beni bırakmadı. Eşimde beni kurtarmak için kendisine bıçak vurdu” diye beyanda bulundu.

Savcı müebbet hapis istedi
Sanık, müşteki ve tanık beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanık Abdullah Çatlı’nın kasten öldürmeye teşebbüs ile kasten yaralama suçlarından cezalandırılmasını, üzerine atılı basit yaralama suçundan beraatini, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut somut deliller ve alabileceği ceza miktarı nazara alındığında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Mütalaanın ardından söz alan Taze ailesinin avukatı Mehmet Salih Akaltun ise sanığın beyanlarının doğru olmadığını vurguladı. Müvekkilinin bir hareketi olmadan sanığın saldırmaya başladığını aktaran Akaltun, “Haksız tahrik açısından iştirak etmiyoruz. Sanığın eylemini hiçbir şekilde durdurulamayan pozisyonda, kin ve nefretle gerçekleştirildiği görüntüler görülüyor. 8 tane bıçak darbesi vardır. Sanığın tahliye edilmesi ödül olacaktır. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Sanık avukatı ise müvekkili Çatlı’nın suçsuz olduğunu savunarak olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini söyledi.
Karar öncesi son sözü sorulan sanık Çatlı, “Pişmanım, beraatimi talep ederim” dedi.

5 yıl 11 ay ceza verildi, tahliye edildi
Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın müşteki Begli Taze'ye yönelik sabit görülen kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına, eylemin teşebbüs aşamasında kalması, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirmesi ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerinden dolayı cezanın 5 yıl 6 ay hapis cezasına düşürülmesine, sanığın katılan Gaffari Taze'ye yönelik sabit görülen kasten yaralama suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasına ve sanığın hükümle birlikte tahliye edilmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'e 3 yılda 136 kupa, bin 152 madalya GBB Spor Kulübü 3 yılda başarılarıyla takdir topladı
YEREL HABERLER Gaziantep'e 3 yılda 136 kupa, bin 152 madalya GBB ...
İş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki Ali İhsan toprağa verildi
YEREL HABERLER İş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki Ali İhsan toprağa ...
Dünya makine halısı üretiminde lider Gaziantep
YEREL HABERLER Dünya makine halısı üretiminde lider Gaziantep
Binanın merdiven korkuluklarını çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Binanın merdiven korkuluklarını çalan şüpheli ...
Battaniyeli hırsız polisten kaçamadı Apartmanın girişindeki metal merdiven korkuluklarını çalan hırsız kamerada
YEREL HABERLER Battaniyeli hırsız polisten kaçamadı Apartmanın ...
Şehitkamil kırsalında yollara parke döşeniyor Yenişarkaya mahallesinde kilitli parke taşı olmayan yol kalmayacak
YEREL HABERLER Şehitkamil kırsalında yollara parke ...
Araban’a ''sağlık'' müjdesi
YEREL HABERLER Araban’a ''sağlık'' müjdesi
İş dünyasından Pençe- Kilit operasyonuna destek GSO Meclis Başkanı Konukoğlu: “Gıda konusu başta olmak üzere her alanda kendine yeten bir ülke olmalıyız” GSO Başkanı Ünverdi: “Türkiye, tedarik zincirindeki aksamalara karşı kendi konteyner ve gemi taşımacılığı sistemini kurmalıdır”
YEREL HABERLER İş dünyasından Pençe- Kilit operasyonuna destek GSO ...
Gaziantep'te aynı iş yerinden 1 saat arayla hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Gaziantep'te aynı iş yerinden 1 saat arayla hırsızlık ...
SANKO Üniversitesi'nden 23 Nisan kutlaması SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “TBMM’nin açılmasıyla bağımsızlığa giden yolumuz aydınlandı”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi'nden 23 Nisan kutlaması SANKO ...
Gaziantep'te FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ şüphelisine tutuklama
GAHİB’de yeni yönetim görev dağılımı yaptı GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan: “Halı sektöründeki dünya liderliğini korumak ve geliştirmek en büyük hedefimiz”
YEREL HABERLER GAHİB’de yeni yönetim görev dağılımı yaptı GAHİB ...
Aranan FETÖ üyesi şahıs yapılan operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Aranan FETÖ üyesi şahıs yapılan operasyonla yakalandı
Cami inşaatındaki iskele çökmesi sonucu ölen mühendisle ilgili dava başladı İnşaat firması ortakları: “Camiyi hayır için yapıyorduk” Mahkeme mühendisin ölümüyle ilgili imar müdürlerini dinleyecek
YEREL HABERLER Cami inşaatındaki iskele çökmesi sonucu ölen ...
İş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki Ali İhsan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki Ali İhsan ...
Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat Merkezi’nde Büyükşehirin ev sahipliğinde Mantıku't-Tayr kuşların şarkısı minyatür sergisi açıldı
YEREL HABERLER Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat ...
GAÜN’den Gastrodiplomasi anlamında büyük proje
YEREL HABERLER GAÜN’den Gastrodiplomasi anlamında büyük proje
Gaziantep'te kazalar kamerada
YEREL HABERLER Gaziantep'te kazalar kamerada
Gaziantep'te tarımsal üretime 2 milyon fide desteği 1 milyon fide kentin tescilli lezzeti kurutmalıklarıyla öne çıkan Oğuzeli ilçesinde dağıtıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te tarımsal üretime 2 milyon fide desteği 1 ...
23 Nisan satranç şenliğinde hamlelerini yaptılar Organizasyonda milli sporcular örnek oldu
YEREL HABERLER 23 Nisan satranç şenliğinde hamlelerini ...
Fevzi Çakmak Bulvarı baştan sona yenilendi Altyapı çalışmaları tamamlandı 20 senelik asfalt yenilendi
YEREL HABERLER Fevzi Çakmak Bulvarı baştan sona yenilendi Altyapı ...
Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı ...
Güneydoğu’dan 154 ülkeye hububat ve bakliyat ihracatı Yılın ilk çeyreğinde Güneydoğu’dan 925 Milyon 904 bin dolarlık hububat ve bakliyat İhracatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Güneydoğu’dan 154 ülkeye hububat ve bakliyat ...
Gaziantep’teki feci kazalar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep’teki feci kazalar kameraya yansıdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.