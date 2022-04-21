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İftar sonralarının vazgeçilmez tatlısı Gaziantep Katmeri Eskiden damat ve gelinlere ikram edilen tatlı şimdilerde ise iftar ve sahur arasında tüketiliyor

İHA

Eskiden damat ve gelinlere ikram edilen Katmer, şimdilerde ise iftardan sonra yoğun tüketilen lezzet haline geldi.

İftar sonralarının vazgeçilmez tatlısı Gaziantep Katmeri Eskiden damat ve gelinlere ikram edilen tatlı şimdilerde ise iftar ve sahur arasında tüketiliyor

Eskiden damat ve gelinlere ikram edilen Katmer, şimdilerde ise iftardan sonra yoğun tüketilen lezzet haline geldi.
Fıstık, incecik açılan yufka ve tereyağın bir araya gelmesiyle usta ellerde lezzete dönüşen Gaziantep katmeri, iftar sonrasında ise tüketilen vazgeçilmez tatlılar arasında yer alıyor. Eskiden özellikle düğünlerin ertesi günü çiftlere ikram edilen katmer, şimdi ise iftardan sahura kadar olan zaman diliminde sık sık tüketilen lezzetlerden oldu. Gaziantep’in meşhur Katmeri, sert buğday unundan elde edilen hamur, yumak haline getirildikten sonra bir gün dinlendiriliyor. Yufkaya tereyağı konulduktan sonra taş fırına sürülüyor. Yaklaşık 5 dakika fırında bekletilen yufkaya Antep fıstığı ve şeker konulduktan sonra servis ediliyor. İçi ve dışı fıstıkla renklenen katmer, ramazan ayında iftar sonrasının vazgeçilmez lezzeti arasında bulunuyor.

“Eskiden damat ve gelinlere ikram edilirdi”
Katmerin tarihi hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep’in 4. Kuşak katmer işletmecisi Abdulkadir Katmerci, “Katmer baklava kadar tarihi geniş olan bir tatlımızdır. En önemli özelliği eskiden evlenen yeni çiftlere düğün sonrasında ikram edilen bir tatlıdır. Zamanla bu tatlım kahvaltıya yayıldı. Şuan ise akşam sabah gün içerisinde tüketilen bir tatlı haline geldi. Katmer Gaziantep’e özgüdür. Başka şehirlerde de yapılıyor ancak bizim katmerimiz tamamen farklıdır” dedi.

Gaziantep katmerinin yapılışı
Katmerin yapılışı hakkında açıklamalarda bulunan Abdulkadir Katmerci, “Gaziantep katmerimiz baklava hamuru gibi ince bir şekilde açılır. İçerisinde Gaziantep fıstığı, şeker ve süt kaymağı ile yapılır. Taş fırın doğal gazlı fırında pişirilir. Özellikle Ramazan ayında iftar öncesi bizden alıyorlar. İftardan sonra tüketiliyor. Yasakların kalkmasıyla bizim piyasamızda canlanmaya başladı” diye konuştu.

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