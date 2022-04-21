Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Gaziantep'te polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalarda bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin litre akaryakıt, akaryakıt depolamada kullanılan 5 adet plastik bidon, 1 adet fiber tank, 1 adet santrifüj ele geçirildi.

Ekipler baskında 1 kişiyi gözaltına aldı.

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