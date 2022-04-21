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Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: “Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim” “Sadece bir kızı severek evlendiği için oğlumu berber koltuğunda öldürdüler” “Benim oğlum 3 aylık damattı, katilini bulun”

İHA

Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: “Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim” “Sadece bir kızı severek evlendiği için oğlumu berber koltuğunda öldürdüler” “Benim oğlum 3 aylık damattı, katilini bulun”

Gaziantep’te geçtiğimiz haftalarda berber koltuğunda tıraş olurken kurşunlanarak öldürülen Yasin Demir’in annesi, oğlunun sadece bir kızı severek evlendiği için bu durumu hazmedemeyen kızın amcası tarafından öldürüldüğünü söyledi. Acılı anne, oğlunun katili olduğu iddia edilen şahsa oğlunu öldürmemesi karşılığında 50 bin lira verdiğini de iddia etti.
Olay, 22 Mart 2022 Salı günü akşam saatlerinde Şahinbey Fırat Mahallesi’nde bulunan bir berberde meydana gelmişti. İddiaya göre, Yasin Demir (25) tıraş olmak için berber koltuğuna oturduğu sırada dükkâna giren silahlı bir kişi tarafından kurşunlanmış, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Acılı anneden şok iddialar
Üç ay önce evlendirdiği oğlunun öldürülmesiyle büyük bir acı yaşayan Yusuf Demir’in annesi Ülger Demir, olayın üzerinden 25 gün geçmesine rağmen katil zanlısının hala bulunamadığını ifade ederek acılarının her geçen gün daha da katlandığını söyledi. Olayın oluş nedeni ile ilgili ilginç iddialarda bulunan acılı anne, oğlunun sadece bir kızı severek evlendiği için bu durumu hazmedemeyen kızın amcası tarafından öldürüldüğünü söyledi. Ülger Demir'in, tıraş olurken kurşunlanarak öldürülen oğlunun katili olduğu iddia edilen şahsa oğlunu öldürmemesi karşılığında 50 bin lira verdiğini iddia etmesi ise dikkat çekti.

“Sadece bir kızı severek evlendiği için oğlumu berber koltuğunda öldürdüler”
Oğlunun berber koltuğunda canice öldürüldüğünü söyleyen, bunların sadece bir kızı severek evlendiği için yapıldığını vurgulayan acılı anne Ülger Demir, “Oğlum bir kızla evlendi. Kızı iki sene önce istedik vermediler. Sonra aradan iki yıl geçti ve gelin kızı alın dediler. Gittik kızlarını aldık ama bize bu iş olunca 'Gaziantep’ten göçün gidin, yoksa sizi vuracağız' dediler. 25 gün önce de oğlum berberde tıraş olurken eşi aramış. Neredesin demiş. Oğlum da tıraş oluyorum demiş. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra da gelip berberi taramışlar. Oğlumu sırtından ve vücudunun pek çok yerinden vurdular. Oğlumu öldürdüler” dedi.

“Benim oğlum 3 aylık damattı, katilini bulun”
Oğlunun katilinin gelinin amcası olduğunu iddia eden ve 25 gündür bulanamadığını söyleyerek yetkililere seslenen acılı anne, “Oğlumun katili bulunsun. Olay olalı 25 gün oldu ama oğlumun katili hala bulunamadı. Yer yarıldı da yerin dibine girdi sanki. Kimse bulamıyor bu katili. Benim oğlum 3 aylık damattı. Arıyla, namusuyla gelin getirdim ben, her şeyini aldım. Sonu böyle oldu. Yetkililerden yardım istiyorum. Bize yardım etsinler. Kızın amcası, yeğeni benim oğlumla evlenmiş diye kin etmiş. Onun öldürdüğü iddia ediliyor. Kızın ailesi de bulmaya çalışıyor ama onlar da bulamadı hala” ifadelerini kullandı.

“Dünyam başıma yıkıldı, ben de oğlumla beraber öldüm”
Oğlunun kaybetmenin acısıyla dünyanın başına yakıldığını ifade ederek göz yaşı döken Ülger Demir, “Benim oğlum öldü, dünyam başıma yıkıldı. Ben 25 gündür yerin dibindeyim. Oğlum öldü, ben de onunla beraber öldüm. Beter bir haldeyim, evimin yiğidi gitti. En kıymetlim, en küçük oğlum öldürüldü” şeklinde konuştu.

“Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim”
Katil zanlısı olduğu iddia edilen gelininin amcasının düğün döneminde oğlunu öldürmemek için kendisinden 60 bin lira para istediğini ve bu paranın 50 bin lirasın verdiğini de iddia eden gözü yaşlı anne, “Oğlumun katilinin yakalanmasını istiyorum. Günlerdir bulunamadı. Ben bu şahsın bir an önce yakalanarak hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Bu şahıs oğlum o kızla evlenince bizi tehdit etmeye başladı. Oğlunu öldüreceğim dedi. Oğlumu öldürmeme karşılığında benden 60 bin lira para istedi. Ben de 50 bin lira verdim, 10 bin lira daha verecektim ama buna rağmen oğlumu öldürdü. Lütfen bize yardım edin” diye konuştu.

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