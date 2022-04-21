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Kadooğlu koltuğu devretti Celal Kadooğlu: “Kadooğlu Holding’in en önemli önceliği eğitimdir”

İHA

Kadooğlu koltuğu devretti Celal Kadooğlu: “Kadooğlu Holding’in en önemli önceliği eğitimdir”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kadooğlu Holding’i ziyaret eden Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu idareci ve öğrencileri Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu’nu makamında ziyaret etti. Celal Kadooğlu’ndan Kadooğlu Yağ fabrikası hakkında detaylı bilgiler alan öğrenciler, gıda ürünlerinin başında gelen yağların sofralarımıza gelene kadar geçirdiği sürece tanıklık ettiler.
Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu idareci ve öğrencileri Kadooğlu Holding’i ziyaret ederek Kadooğlu Holding Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu’ndan bilgiler aldı. Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu Müdürü Ekrem Kavak ve beraberindeki idareci ve öğrencilere Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler hakkında bilgiler veren Celal Kadooğlu öğrencilere başarının sırlarını da anlattı. Kadooğlu etkinlik çerçevesindekoltuğunu okul öğrencilerinden Abdurrahman Kamer’e devretti.
Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu hakkında da bilgiler alarak öğrencilerle sohbet eden Celal Kadooğlu, öğrencilere başarının ancak çok çalışmakla mümkün olabileceğini ifade etti. Çocuklara “Sizler yarınlarımızsınız, geleceğimizsiniz” diyen Kadooğlu, “Bu ülkenin gelişmesi, kalkınması ve dünya ekonomisinde üst noktalara gelebilmesi gelecekte sizlerin çalışmalarınıza, üretiminize ve başarılarınıza bağlıdır. Elbette başarmak istiyorsanız önce öğrenciliğinizin hakkını vererek daha çok okumak, her türlü konu hakkında bilgi sahibi olmak, ülke ve dünya gündemini takip ederek ülkemizin kalkınabilmesi yönünde nelerin yapılabileceğini tespit etmek ve gelecekte üstleneceğiniz görevlere kendinizi hazırlamak zorundasınız. Başarının temelinde çok çalışmak yatar. İnanıyorum ki sizler önce eğitimlerinizi üstün başarılarla tamamlayacak ve gelecekte üstleneceğiniz görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirerek yeni başarı öykülerine imza atacaksınız” dedi.
Kadooğlu koltuğunu öğrenciye devretti
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kadooğlu Holding’i ziyaret eden Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu öğrencilerinden Abdurrahman Kamer’e koltuğunu devreden Celal Kadooğlu, Kamer’e “Şimdi böyle bir tesisin başındasın. Neler yapmak istersin?” diye sordu.
Kamer’de Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından birisi olan Kadooğlu Holding’in başında olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek eğitime önem vereceğini, kurum içerisinde mesleki eğitimler düzenlerken meslek liselerine yönelik çeşitli yardımlar yapmayı planladığını, Gaziantep’teki başarılı öğrencileri tespit ederek o kişilerin eğitimleriyle özel olarak ilgileneceğini ifade ederek global markalaşma yönünde holding bünyesindeki şirketlerin geliştirilmesi yönünde de büyük projelere imza atacağını ifade etti.
Kadooğlu’ndan öğrencilere hediye
Öğrencilerle uzun uzun sohbet eden Celal Kadooğlu okul idarecilerinden de okulla ilgili bilgiler alarak okulun ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerin gündemlerinde olduğunu en kısa zamanda bunların değerlendirileceğini ifade etti. Kadooğlu kendisini ziyaret eden öğrencilere günün anısına çeşitli armağanlar vererek öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Kadooğlu öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Öğrencilerle sohbet ettikten sonra yarınlarla ilgili büyük umutlar taşıdığını da ifade eden Kadooğlu “Yarınlarımızı yaşayacak ve yaşatacak olan evlatlarımızın nitelikli bir eğitim almaları için elimizden gelenleri yapmaya devam edeceğiz. Holding olarak eğitim en önemli sosyal sorumluluk projelerimizden birisidir. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan toprağımız uğruna şehit olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

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