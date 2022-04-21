Ayakkabıda taklit vurgununa polis engeli

Gaziantep'te polis bir iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 4 milyon 420 bin TL olan ve taklit olduğu belirlenen toplam 2 bin 944 çift spor ayakkabı ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 4 milyon 420 bin TL olan ve ünlü markaların taklit edildiği toplam 2 bin 944 çift spor ayakkabı ele geçirildi.

Ekipler ürünlere el koyarken iş yeri ve sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi

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