23 Nisan Şehitkamil'de coşkuyla kutlanıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklere binlerce öğrenci katıldı. Bayram, hafta boyunca sürecek etkinliklerde coşkuyla kutlanmaya devam edecek.

Şehitkamil Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok sayıda organizasyon düzenliyor. Şenlik havasında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği, OkuOynaZinde Kal Futbol Turnuvası, Satranç Şenliği, Önce Öğren Sonra Eğlen Şenliği, Bilim Şenliği, Trafik Eğitim Şenliği, Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması düzenlendi. Etkinlikler; Doğa Şenliği, Geleneksel Yüzme Yarışları, Çocuk Gözünden Kareler Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, Sanatın Çocuklarından 23 Nisan Özel Konseri ile devam edecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; 22 Nisan 2022 Cuma günü Gençlik Kampında yapılacak Doğa Şenliği’ne, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Alleben 1 Yüzme Havuzunda yapılacak Geleneksel Yüzme Yarışları, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde yapılacak Çocuk Gözünden Kareler Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, Sanatın Çocuklarından 23 Nisan Özel Konserine tüm çocukları davet etti.

''Buraya geldiğimi için mutluyuz''

Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’ndaki eğitimlere katılan 4. sınıf öğrencisi Hatice Azra Ataş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bugün Şehitkamil Belediyemizin Trafik Eğitim Parkı’na geldik. Öncelikle buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Burada polis ablalarımız tarafından bizlere trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verildi, trafikte neler yapmamız konusunda eğitimler verildi. Burada bisiklete bindik, kısa bir gezi yaptık. Trafikle ilgili bütün bilgileri aldık. Arkadaşlarımızla birlikte burada çok güzel vakit geçiriyoruz ve eğeleniyoruz. Burada bizlere eğitim veren polis ablalarımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm dünya çocuklarının güzel bir yaşam sürdürmesi dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

''Hem öğreniyor hem de eğleniyoruz''

Bilim Şehitkamil’deki etkinliklere katılan 7. sınıf öğrencisi Hasan Yurtsever, “Öncelikle Bilim Şehitkamil’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada deneyap atölyelerindeki etkinliklere katıldım. Değişik deneyler yaptık. Şu an ise Türk Bayrağı yapıyorum. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hocalarımız, bizlerle yakından ilgileniyorlar. Burada hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz. Bizlere her konuda yardımcı olan hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün bizim için çok güzel bir gün. Atatürk’ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dolu dolu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

