Kileci güven tazeledi Tekstil ihracatçıları “Kileci” dedi

GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurulunda önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yeniden başkanlık görevine seçildi.

Genel kurul sonrası tebrikleri alan Kileci, yeniden başkan seçilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizlere güvenerek yeniden başkanlığa layık gören ve oy veren herkese öncelikle canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bundan önceki dönemde de olduğu gibi hayata geçirdiğimiz bütün projelerimizi yönetim kurulu arkadaşlarımla sürdürmeye devam edeceğiz. Son yıllarda yalnızca bizi değil tüm dünyayı olumsuz etkileyen gelişmelere rağmen yine dayanışma ile bu süreçleri beraber atlatacağımıza inanıyorum. Bu süreçte ihracatçımızın en az zararla mevcut krizleri aşmasına yardımcı olmak, ülke ihracatının arttırılması yönünde çalışmalarımızı sürdürmek ve üretimden istihdama, yeni yatırımlardan ihracatımıza kadar her alanda çağa uyum sağlamak atmamız gereken ilk adımlardır. Gaziantep ihracat kültürünün geliştiği ve yerleştiği en önemli kentlerimizden biridir. Ve bizler şehrimizin, bölgemizin niteliğini daha da zenginleştirmek, değer katmak adına azimle çalışmaya kararlıyız. Ayrıca belirtmek isterim ki yeni dönemde de yine eğitim her zaman olduğu gibi en büyük önceliğimiz olacaktır. Gerek birliğimiz gerekse GAİB olarak ortaya koyduğumuz 2022 yılı hedeflerimizi yakalamak için gerekli her türlü çabayı göstereceğiz. Yeni yönetim kurulumuzun; ülkemize, bölgemize ve birliğimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

