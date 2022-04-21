Gaziantepli çocuklar 23 Nisan şenliğinde buluştu

Gaziantep'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Şenlikte bir araya gelen yüzlerce çocuk, 23 Nisan’ın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Çocukların aydınlık geleceğine verdiği önemle, onların gelişimini, mutluluğunu ve başarılarını destekleyen Kellogg Türkiye ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi düzenlediği şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.



“Çocuklara unutamayacakları bir şenlik düzenledik”

Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Kellogg Türkiye Genel Müdürü Burcu Yazıcı, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği bu değerli günün öncesinde Gaziantep’te çocuklarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TEGV ile çocuklarımız için projeler üretmeye devam ediyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz, Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara ulaşan, ‘Bin Tablet’ kampanyamızın ardından bugün de 23 Nisan’ı sahiplenerek çocuklarımıza unutamayacakları bir şenlik düzenledik. Bu sene 23 Nisan’ı çocuk dostu şehrimiz Gaziantep’te kutlamak istedik. TEGV ile çocuklarımız için çalışmaya, onların geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

TEGV Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı sorumlusu Tuğba Soydinç ise “Çocukların 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşamalarını istiyoruz. Özellikle de dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın katılımını sağladık” ifadelerini kullandı.

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