Gençlere yönelik düzenlenen yarışmalarda ödüller sahibini buldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen 5 yarışmanın kazananları belli oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca düzenlenen İklim Değişikliği ve Su Canlı Resim Yarışması, Gaziantep’in tarihi temalı Maket Yarışması, Gaziantep Üniversitesi Satranç Topluluğu Satranç Yarışması, İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması ve Düztepe Kitap Kafe Satranç Turnuvaları’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende, Genel Sekreter Sezer Cihan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu tarafından verildi.

Genel Sekreter Sezer Cihan, törende yaptığı konuşmada ödül ve turnuvaların vatandaşlar ve gençlerle bir araya gelmek için birer bahane olduğunu, asıl amacın bir arada olmak olduğunu belirtti. Öğrencilere başarılarının devamını dileyen Cihan, kazandıkları bisikletleri sağlıklı ve keyifli günlerde kullanmalarını diledi.



Yarışmaların kazananları

İklim Değişikliği ve Su Canlı Resim Yarışması’nda Dilek Nur Aslan birinci, Ece Eva Rüzgar ikinci, Nehir Begeç üçüncü,

Gaziantep’in Tarihi Temalı Maket Yarışması’nda Hayrunisa Nur Birelli birinci, Elif Abar ikinci, İlknur Kaya üçüncü,

Gaziantep Üniversitesi Satranç Topluluğu Satranç Yarışması’nda Ramazan Emre birinci, Mehmet Ali Eşki ikinci, Musab İyimutaf üçüncü,

İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda Gökçe Dinçerler birinci, Ayşe İrem Türk ikinci, Samet Nazlıer üçüncü oldu.

Düztepe Kitap Kafe Satranç Turnuvası Yarışması’nda ise Umut Karasu birinci, Mehmet Ali Demir ikinci, Muhammed Ali Koç ise üçüncü oldu.

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