AB Yeşil Mutabakata Entegrasyon toplantısı düzenlendi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Yeşil mutabakat sürecine birlikte hazırlanmalıyız”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve QuickCarbon iş birliğinde Gaziantep ve bölgede faaliyet yürüten firmalara yönelik videokonferans sistemi üzerinden Gaziantep Sanayisinin AB Yeşil Mutabakata Entegrasyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayiciler ve ihracatçılar nezdinde yeşil dönüşüm konusundaki farkındalığı artırmak, sektörlerin ve firmaların yeşil üretime geçiş süreçlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, QuickCarbon Yöneticisi ve Çevre Mühendisi Dr. Zeynep Durak, sektör temsilcileri ve firma yetkilileri katıldı.

Yeşil Mutabakat bağlamındaki güncel gelişmeler, firmalar tarafından takip edilmesi gereken yol haritaları, yapılan düzenlemelerle birlikte sektörler üzerinde oluşabilecek ilave maliyetler ile ekonomik etkilerin değerlendirildiği toplantıda, karbon ayak izi, sınırda karbon düzenlemesi ve emisyon ticaret sistemi konularında bilgiler verildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, AB Yeşil Mutabakatının ekonomik faaliyetlerde köklü değişimler gerektirdiğini, temiz bir çevre oluşturmanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın ancak bu sayede mümkün olabileceğini söyledi.

Gaziantepli firmaların ve sanayicilerin Yeşil Mutabakat ile uygulanacak olan yaptırımlara maruz kalmamaları için yeni sürece her açıdan hazırlanmaları ve çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğinin altını çizen Ünverdi, “Yeşil Mutabakatta yer alan sınırda karbon vergisi gibi uygulamalar ile Avrupa Birliği’ne hammadde, ara ürün ya da nihai ürün ihracatı yapan firmalarımız yakın zamanda ihraç ettikleri ürünler için karbon vergisi ödemek zorunda kalacaklar. Yeşil Mutabakat kriterleri her ne kadar risk gibi görünse de hem Türkiye hem de Gaziantep olarak ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa’ya yapmamız bize beraberinde birçok fırsatı da getiriyor. Biz de Gaziantep Sanayi Odası olarak süreci yönetmek ve firmalarımızı bilgilendirmek adına çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Yeşil Mutabakat kriterlerini karşılayabilmemiz için konunun tüm taraflarıyla birlikte hareket etmemiz büyük önem taşıyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.



QuickCarbon Yöneticisi ve Çevre Mühendisi Dr. Zeynep Durak da toplantıda yaptığı sunumda, Paris Anlaşması başta olmak üzere iklim değişikliği ile bağlantılı uluslararası anlaşmalar ve döngüsel ekonomi hakkında bilgiler verdi.

Durak, konuşmasında sınırda karbon vergisinin AB’nin belirlediği karbon ayak izi miktarının üzerinde kalan şirketler için ek vergiler anlamına geldiğini söyledi.

Firmaların sınırda karbon düzenlemesine uyum sağlamaları için 2022 yılı içerisinde hazırlıklarına başlamaları gerektiğini belirten Durak, firmaların mevcut durumlarını net bir şekilde belirlemek için karbon emisyonlarını hesaplamaları ve raporlamaları gerektiğini vurguladı. Durak, toplantıya katılan firma yetkililerine çevre dostu, düşük karbon teknolojilerine yönelik dönüşümler ve yatırımlar yapmalarını önerdi.

Gaziantep Sanayisinin AB Yeşil Mutabakata Entegrasyonu Toplantısı, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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