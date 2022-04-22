Şehitkamil'de ortaokul öğrencileri bilgi yarışmasında ter döktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitkamil'de ortaokul öğrencileri bilgi yarışmasında ter döktü

İHA

Şehitkamil'de ortaokul öğrencileri bilgi yarışmasında ter döktü

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ortaokullararası Bilgi Yarışması düzenlendi. 135 ortaokuldan finale kalan 4 ortaokulun öğrencileri birincilik için kıyasıya mücadele etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ortaokullararası Bilgi Yarışması finali, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Programa Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenciler katıldı. Finale kalan 4 ortaokul, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonunda; Servi Erdemoğlu Ortaokulu birinci, Özel Değer Koleji Ortaokulu ikinci, Ali Küncülü Ortaokulu üçüncü, Özel Nesibe Aydın Ortaokulu ise dördüncü oldu.
Dereceye giren okullara tebrik
Yarışma sonrası konuşma yapan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “İlçemiz genelinde bulunan bütün ortaokullarımız bu bilgi yarışmasına katıldılar. Her yarışmada da olduğu gibi bu yarışmanın birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü belirlendi. Gönlümüzde hepiniz bu yarışmanın birincisisiniz. Tüm okullarımıza yarışmaya katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bu yarışmada da dereceye giren okullarımızı da tebrik ediyorum. Tabi bu yarışmaya öğrencilerimizi hazırlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Bu yarışmada görev alan başta Şehitkamil Belediyemize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bilgide yarıştılar. Tatlı ve güzel bir rekabet oldu. Geleneksel hale gelen bu yarışmaların gelecek aylarda da yapılmasını temenni ediyoruz. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Amaç daha nitelikli ve başarılı bireyler yetiştirmek
Yarışma sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben de öncelikle bu etkinliğin bu noktaya gelmesine kadar emek veren tüm okullarımızdaki hocalarımıza ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bugün finalde 4 okul ile beraberiz. Ama bu işin geri kalan bölümünde birçok etkinlikler yapıldı. Amacımız, bu bilgi yarışmasını geleneksel hale getirmek ve bunu devam ettirebilmek. Yine en büyük amacımız, daha nitelikli ve daha başarılı bireyler yetiştirmek. Bu konuda her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz Sayın Valimize, Kaymakamımıza İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bugün de dereceye giren tüm yavrularımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Yarışma sonrası konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Böylesine güzel ve anlamlı bir programda sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bu konuda emeği geçen başta Sayın Kaymakamımız ve Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okul idarecilerimiz çok büyük katkı sundular, öğretmenlerimiz bu zor şartlara rağmen ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Eksiğimiz, yanlışımız, doğrumuzla çok güzel bir sonuç ortaya konuldu. Elbette bu tür yarışmalarda birinci ikinci veya üçüncü olacaktır ama bizim gönlümüzde tüm öğrencilerimiz birincidir. Önemli olan burada çocuklarımızın kendilerini göstermesidir. Ben dereceye giren tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum ” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması
300 bin liralık demir çit çalan şüpheliler JASAT'tan kaçamadı Orman İşletme Müdürlüğü’nden 300 bin TL değerinde demir çit çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 300 bin liralık demir çit çalan şüpheliler JASAT'tan ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı: “23 Nisan 1920 Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözünün hayata geçtiği, tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisidir”
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı SANKO ...
Gaziantep'te camilerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te camilerden hırsızlık yapan şüpheli ...
Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama
Gaziantep´te PKK/KCK operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep´te PKK/KCK operasyonuna 2 tutuklama
HKÜ’ye Dize Film Festivali’nden ödül
YEREL HABERLER HKÜ’ye Dize Film Festivali’nden ödül
Gaziantep Şehir Tiyatrosu'ndan konservatuvar hazırlık kursu Son başvuru tarihi 22 Nisan
YEREL HABERLER Gaziantep Şehir Tiyatrosu'ndan konservatuvar hazırlık ...
Antepsan’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Antepsan’dan 23 Nisan mesajı
AB Yeşil Mutabakata Entegrasyon toplantısı düzenlendi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Yeşil mutabakat sürecine birlikte hazırlanmalıyız”
YEREL HABERLER AB Yeşil Mutabakata Entegrasyon toplantısı ...
Tahmazoğlu, 23 Nisan’ı kutladı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, 23 Nisan’ı kutladı
Tahmazoğlu’ndan 23 Nisan Şenliği’ne davet
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan 23 Nisan Şenliği’ne davet
Gençlere yönelik düzenlenen yarışmalarda ödüller sahibini buldu
YEREL HABERLER Gençlere yönelik düzenlenen yarışmalarda ödüller ...
Gaziantepli çocuklar 23 Nisan şenliğinde buluştu
YEREL HABERLER Gaziantepli çocuklar 23 Nisan şenliğinde buluştu
Gaziantep’te Nisan ayı etkinliklerle dolu dolu geçiyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te Nisan ayı etkinliklerle dolu dolu ...
GAİB Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı
Kileci güven tazeledi Tekstil ihracatçıları “Kileci” dedi
YEREL HABERLER Kileci güven tazeledi Tekstil ihracatçıları “Kileci” ...
23 Nisan Şehitkamil'de coşkuyla kutlanıyor
YEREL HABERLER 23 Nisan Şehitkamil'de coşkuyla kutlanıyor
Kale çevresindeki kebapçılara fiyat denetimi Ramazan ayı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kebapçılarda hijyen ve fiyat denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kale çevresindeki kebapçılara fiyat denetimi Ramazan ...
Üniversite öğrencilerinden anlamlı 23 Nisan etkinliği Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr Üyesi Güler: ''Hastanedeki çocuklara gönüllerince bir bayram yaşatmak istedik''
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden anlamlı 23 Nisan ...
Ayakkabıda taklit vurgununa polis engeli
YEREL HABERLER Ayakkabıda taklit vurgununa polis engeli
ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı
YEREL HABERLER ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı
Kadooğlu koltuğu devretti Celal Kadooğlu: “Kadooğlu Holding’in en önemli önceliği eğitimdir”
YEREL HABERLER Kadooğlu koltuğu devretti Celal Kadooğlu: “Kadooğlu ...
Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: “Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim” “Sadece bir kızı severek evlendiği için oğlumu berber koltuğunda öldürdüler” “Benim oğlum 3 aylık damattı, katilini bulun”
YEREL HABERLER Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.