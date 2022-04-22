Şehitkamil'de ortaokul öğrencileri bilgi yarışmasında ter döktü

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ortaokullararası Bilgi Yarışması düzenlendi. 135 ortaokuldan finale kalan 4 ortaokulun öğrencileri birincilik için kıyasıya mücadele etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ortaokullararası Bilgi Yarışması finali, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Programa Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenciler katıldı. Finale kalan 4 ortaokul, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonunda; Servi Erdemoğlu Ortaokulu birinci, Özel Değer Koleji Ortaokulu ikinci, Ali Küncülü Ortaokulu üçüncü, Özel Nesibe Aydın Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara tebrik

Yarışma sonrası konuşma yapan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “İlçemiz genelinde bulunan bütün ortaokullarımız bu bilgi yarışmasına katıldılar. Her yarışmada da olduğu gibi bu yarışmanın birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü belirlendi. Gönlümüzde hepiniz bu yarışmanın birincisisiniz. Tüm okullarımıza yarışmaya katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bu yarışmada da dereceye giren okullarımızı da tebrik ediyorum. Tabi bu yarışmaya öğrencilerimizi hazırlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Bu yarışmada görev alan başta Şehitkamil Belediyemize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bilgide yarıştılar. Tatlı ve güzel bir rekabet oldu. Geleneksel hale gelen bu yarışmaların gelecek aylarda da yapılmasını temenni ediyoruz. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Amaç daha nitelikli ve başarılı bireyler yetiştirmek

Yarışma sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben de öncelikle bu etkinliğin bu noktaya gelmesine kadar emek veren tüm okullarımızdaki hocalarımıza ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bugün finalde 4 okul ile beraberiz. Ama bu işin geri kalan bölümünde birçok etkinlikler yapıldı. Amacımız, bu bilgi yarışmasını geleneksel hale getirmek ve bunu devam ettirebilmek. Yine en büyük amacımız, daha nitelikli ve daha başarılı bireyler yetiştirmek. Bu konuda her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz Sayın Valimize, Kaymakamımıza İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bugün de dereceye giren tüm yavrularımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışma sonrası konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Böylesine güzel ve anlamlı bir programda sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bu konuda emeği geçen başta Sayın Kaymakamımız ve Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okul idarecilerimiz çok büyük katkı sundular, öğretmenlerimiz bu zor şartlara rağmen ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Eksiğimiz, yanlışımız, doğrumuzla çok güzel bir sonuç ortaya konuldu. Elbette bu tür yarışmalarda birinci ikinci veya üçüncü olacaktır ama bizim gönlümüzde tüm öğrencilerimiz birincidir. Önemli olan burada çocuklarımızın kendilerini göstermesidir. Ben dereceye giren tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum ” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı tarafından verildi.

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