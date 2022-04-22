Başkan Fatma Şahin'den 23 Nisan kutlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yayımladığı mesaj ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Şahin mesajında, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesinin, büyük önderin geleceğin teminatı çocuklara olan inancının bir sembolü olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, çocukların ve gençlerin omuzlarında yükseleceğini, onların dinamizmi ve coşkusuyla hedeflerine ulaşacağını ifade eden Şahin, mesajında, ''23 Nisan 1920 tarihi 102 yıl önce, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için TBMM’nin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. Meclisimizin, gönüllerde yaktığı özgürlük ateşi, en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımızı gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Pırıl pırıl, umut dolu gözleriyle dünyaya bakan güzel çocuklar; bizler dünün çocukları olarak bugünü yaşıyor, bu cennet vatan için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de bugünün çocukları olarak yarınları yaşayıp yaşatacak, bu bayrağın dalgalanmasını sağlayacaksınız. Sevgiyi, barışı, hak ve adaleti kendine şiar edinmiş bu milletin mirasçıları olarak geleceğimiz sizlere emanettir. Bu duygu ve düşünceyle demokrasi ruhunun aydınlattığı yolda, barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşanan bir dünya bırakma temennisiyle, yüce Türk milletinin ve bütün çocukların ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, sevgiyle gözlerinden öpüyorum.'' ifadelerine yer verdi.

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