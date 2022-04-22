Başkan Fadıloğlu'ndan 23 Nisan kutlaması

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesaj ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ''Bağımsızlık ve özgürlüğümüz uğrunda milletçe topyekûn mücadele verdiğimiz Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında ve Cumhuriyet döneminde ortaya koyduğu tarihsel görev ve sorumlulukla geleceğimizi yönlendiren, milli iradenin temsil edildiği, Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevgili çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sevinç ve gururla kutluyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; çok büyük mücadeleler sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, milletimizin en değerli varlığı, umudumuz ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza emanet etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü de onlara bayram olarak armağan ederek yarının gençleri ve büyüklerine duyduğu sarsılmaz güveni, verdiği değeri ve sevgiyi göstermiştir. Bizler, üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız ülkemizde, gelişmiş toplumlar arasında yer almak, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmek için milli ve manevi değerlerine güçlü bir şekilde bağlı, yetişmiş insan gücüne sahip olmak zorundayız. Bu sebeple çocuklarımızın topluma yön verecek bireyler olarak yetişmeleri için daha çok çalışmalı, büyük ve güçlü Türkiye ideali için çaba sarf etmeliyiz. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve yüreklerinde taşıdıkları umutları, ülkemizin geleceği adına bizlere güç vermektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı.

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