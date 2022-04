GAGİAD Başkanı Koçer'den 23 Nisan mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Başkanı Koçer, mesajında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milleti'nin, cumhuriyete giden yolda, bağımsızlık ve hürriyetleri uğruna, direniş göstererek üstün başarı elde etmesi sonucu;23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu ve Türkiye’nin ilk milli, dünyanınsa tek çocuk bayramı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 102. yılı, tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur. Böylesine önemli bir bayramın çocuklarımıza armağan edilişi; daha güzel bir dünyanın ancak çocukların hayalleri ile inşa edilebileceğine duyulan inanç açısından oldukça anlamlıdır. Ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için yarınlara hazırlanan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli gayemizdir. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz” veciziyle çocuklarımızın gelecek için ne kadar önemli olduğunu dile getirmiştir. Bizlerinde tüm çabası, çocuklarımıza gurur duyacakları bir Türkiye bırakmaktır. Bu konuda her birimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarımız tertemiz hayalleri ile pırıl pırıl fikirleri ile toplumların geleceğidir. Ve bizler geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla gurur duyuyor, onlara her zaman güveniyoruz. Çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri en büyük hedefimizdir. Çocuklarımızın kendilerini keşfetme süreçlerinde onlara destek olmaya, onların yeteneklerini ortaya çıkarmalarında, kendilerine ifade edebilmelerinde onlara destek ve rol model olmalıyız” dedi.

Koçer, ''Geleceğimiz olan çocuklarımızın, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, toplumun her alanında ki gelişmelere öncülük yapacak, kalpleri vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı bireyler olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir. Bu önemli günde bir yandan bayram coşkusunu hep birlikte yaşarken bir yandan da çocuklarımıza, kendilerine emanet edilen değerleri layıkıyla anlatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizde emeği geçen herkesi saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sevgi ve heyecanla kutluyorum. Tüm dünya çocukları için huzurlu ve sağlıklı bir gelecek temenni ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

