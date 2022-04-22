GTO'dan 23 Nisan mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO'dan 23 Nisan mesajı

İHA

GTO'dan 23 Nisan mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102’nci yıl dönümü ve “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
23 Nisan'ın Türk milleti için çok önemli anlamlar barındırdığını belirten GTO başkanları, mesajında "Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak millet iradesi egemen kılınmış, geleceğini tayin etme hakkı Türk milletine emanet edilmiştir. TBMM’nin kuruluşu yeni Türk devletinin millî egemenliğe dayalı olduğunun bütün dünyaya resmen ilanı olmuştur. O gün olduğu gibi bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin, demokrasimizin ve geleceğimizin teminatıdır. 102 yıldır olduğu gibi ilelebet te böyle olacaktır'' ifadelerini kullandı.
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ilkesiyle kurulan ilk Meclis’te gerçekleştirilen reformlar ve alınan hayati kararların Türk milletinin kaderini değiştirdiğini belirten başkanlar, “Milli Mücadele’nin en önemli olaylarından birisi de şüphesiz ki TBMM’nin kuruluşudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan ve destansı mücadelelerle Türk milletinin zaferiyle sonuçlanan Milli Mücadele sürecinin ruhu, birlik ve beraberlik anlayışı, topyekûn karşı duruş bu Mecliste filizlenmiştir'' ifadelerine yer verdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm dünya çocuklarının mutluluğuna, yüzlerinin gülümsemesine adayan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle andıklarını söyleyen başkanların mesajında, ''Türk milleti olarak öylesine şanslı bir milletiz ki tüm dünya çocuklarının mutluğunu, gülümsemesini düşünen; ‘Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.’ diyen bir lidere, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e sahibiz. Başkomutanımızın tüm dünya çocuklarına verdiği değerin en net göstergesi de dünyada başka örneği olmayan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’dır Maalesef son olarak Ukrayna Savaşı’nda da gördüğümüz gibi dünyadaki anlamsız mücadelenin, en büyük kaybedeni, en derin yara alanı masum çocuklarımızdır. Dünyadaki tek bir çocuğun mutsuz oluşu, ağlayışı, gülmeyişi huzursuz olmak için fazlasıyla yeterlidir. Yüce Türk milletinin arzusu bellidir. Biz, tüm dünya çocukları gülsün istiyoruz. Tüm dünya çocukları sadece oyun oynamayı, kahkahalarla dolaşmayı, okulunda verilen ödevi bitirme telaşını düşünsün istiyoruz'' denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAGİAD Başkanı Koçer'den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Koçer'den 23 Nisan mesajı
OSB Başkanı Şimşek'ten 23 Nisan Kutlama mesajı
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek'ten 23 Nisan Kutlama mesajı
Milletvekili Erdoğan'dan 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Milletvekili Erdoğan'dan 23 Nisan kutlaması
Kort tenisi bölge yarışmasında şampiyonlar SANKO'dan
YEREL HABERLER Kort tenisi bölge yarışmasında şampiyonlar SANKO'dan
Başkan Doğru'dan 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Doğru'dan 23 Nisan kutlaması
İş makinesi operatörü feci şekilde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İş makinesi operatörü feci şekilde hayatını kaybetti
Başkan Fadıloğlu'ndan 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu'ndan 23 Nisan kutlaması
Başkan Fatma Şahin'den 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Fatma Şahin'den 23 Nisan kutlaması
Otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı
Gaziantep'te, 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli ...
Şehitkamil'de ortaokul öğrencileri bilgi yarışmasında ter döktü
YEREL HABERLER Şehitkamil'de ortaokul öğrencileri bilgi yarışmasında ...
GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması
300 bin liralık demir çit çalan şüpheliler JASAT'tan kaçamadı Orman İşletme Müdürlüğü’nden 300 bin TL değerinde demir çit çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 300 bin liralık demir çit çalan şüpheliler JASAT'tan ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı: “23 Nisan 1920 Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözünün hayata geçtiği, tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisidir”
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı SANKO ...
Gaziantep'te camilerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te camilerden hırsızlık yapan şüpheli ...
Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama
Gaziantep´te PKK/KCK operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep´te PKK/KCK operasyonuna 2 tutuklama
HKÜ’ye Dize Film Festivali’nden ödül
YEREL HABERLER HKÜ’ye Dize Film Festivali’nden ödül
Gaziantep Şehir Tiyatrosu'ndan konservatuvar hazırlık kursu Son başvuru tarihi 22 Nisan
YEREL HABERLER Gaziantep Şehir Tiyatrosu'ndan konservatuvar hazırlık ...
Antepsan’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Antepsan’dan 23 Nisan mesajı
AB Yeşil Mutabakata Entegrasyon toplantısı düzenlendi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Yeşil mutabakat sürecine birlikte hazırlanmalıyız”
YEREL HABERLER AB Yeşil Mutabakata Entegrasyon toplantısı ...
Tahmazoğlu, 23 Nisan’ı kutladı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, 23 Nisan’ı kutladı
Tahmazoğlu’ndan 23 Nisan Şenliği’ne davet
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan 23 Nisan Şenliği’ne davet
Gençlere yönelik düzenlenen yarışmalarda ödüller sahibini buldu
YEREL HABERLER Gençlere yönelik düzenlenen yarışmalarda ödüller ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.