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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ak Parti İl Başkanı Keçeci'den 23 Nisan mesajı

İHA

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, yayımladığı mesaj ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Ak Parti İl Başkanı Keçeci'den 23 Nisan mesajı

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, yayımladığı mesaj ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Başkan Özkeçeci, mesajında, ''23 Nisan 1920 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir” sözleriyle millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini attığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluşunun yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz. Bizler, dünyaya dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını verdiğimiz bu bayramımızda coşkumuzu ve sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaşıyor; gelecek nesillerin huzur, güven ve istikrarın sağlandığı bir ortamda yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışan, üreten, yenilikçi, girişimci, kültürel değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek ve onların gayretleriyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için hayatın her alanında yaptığımız hizmetlerle canımız çocuklarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum'' ifadelerini kullandı.

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