Minikler 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kreş ve Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hazırladıkları gösterilerle kutladı. Etkinlikler çerçevesinde dans edip şarkılar söyleyen öğrenciler palyaço gösterisiyle doyasıya eğlendi.

GAÜN Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü bahçesinde Minik Bilginler Sınıfı Öğretmeni Fatma Utangaç’ın sunumuyla gerçekleştirilen etkinliklerde, Minik Bilginler, Minik Kalpler, Şirinler, Minik Yıldızlar, Parlayanlar yıldızlar ve Minik Umutlar Sınıfı öğrencileri şarkılar ve danslar eşliğinde keyifli bir gün yaşadı.

Etkinlikte konuşan Kreş ve Anaokulu Müdürü Güler Boran, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarımıza o coşkuyu ve mutluluğu yaşatmak için güzel bir etkinlik düzenledik. Çocuklar müzikle eğlendi, gruplar etkinliklerini sergiledi. Güzel bir gün geçirdiklerini düşünüyorum. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

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