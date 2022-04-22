Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu eğitime açıldı Hayırsever Altunkaya ailesinden bir okul daha Altunkaya ailesinden 32 derslik ve 2 bin öğrenci kapasiteli ilkokul

Gaziantep’te, hayırsever Altunkaya ailesi tarafından yaptırılan Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu’nun resmi açılışı yapılan kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Gaziantep'te, valilik tarafından başlatılan ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde 100 okul yapılmasını hedefleyen proje ile '100. Yılda 100 Hayırsever' sloganıyla tamamlanan okullar hizmete alınmaya devam ediyor. Gaziantep Modeli adı verilen proje çerçevesinde hayırsever Altunkaya ailesi tarafından Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi’nde yaptırılan 32 derslik ve 2 bin öğrenci kapasiteli Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu’nun resmi açılışı yapılan kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.



Türkiye’nin farklı illerinde cami, okul, kütüphane gibi önemli hayır işlerine imza atan Altunkaya ailesi, Gaziantep’te de çeşitli hizmetler gerçekleştirerek eğitim alanında önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attı. Yaklaşık iki bin öğrencinin eğitim gördüğü Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu ise yapılan hayır hizmetlerinden birisi oldu.



“Altunkaya ailesinin rahmetli babaları adına yaptırdıkları okulun açılışını yapıyoruz”

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep’te başlattığımız ‘100. Yılda 100 Hayırsever’ projesi ile 135 tane protokol imzalanmıştı. Bugün de Altunkaya ailesi tarafından rahmetli babaları adına yaptırılan Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu’nun resmi açılışını yapıyoruz. Bu okulu yaptırarak eğitim camiasının hizmetine sunan Altunkaya ailesine teşekkür ediyorum. Zaten kendileri Gaziantep’te yapımı devam eden Uluslararası İmam Hatip Kulliyesi’nin yanında çok güzel bir cami yaptılar. Bunun dışında Gaziantep’e çok sayıda eser yapıyorlar. Bu projeyi hayata geçiren Altunkaya ailesine ve diğer destekçilere teşekkür ediyorum” dedi.



“Hayır sahibi Altunkaya ailesinin hayırları kabul olsun”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentte önemli yatırımlar yapan Altunkaya ailesine teşekkür ederek, “Bu güzel ayda çok güzel bir etkinlikteyiz. Öncelikle bu okula ismi verilen Hacı Kasım amcamızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sayın Valimizin koordinasyonunda başlatılan proje hayırseverlerimizin destekleriyle çok iyi gidiyor. Ben bu okulu yaptıran hayır sahibi Altunkaya ailesinin de hayırları kabul olsun diyorum. Eğitim ve bilim şehri Gaziantep için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Rahmetli babam Hacı Kasım Altunkaya adına 32 derslikli okulun yapımını üstlendik”

Hayırsever Altunkaya ailesi adına açıklamalarda bulunan Altunkaya Şirketler Genel Müdürü Mahsum Altunkaya, “Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. yılı vesilesiyle 100.Yılda 100 Hayırsever projesine biz de seve seve destek vermeye çalışıyoruz. Bu şehirde pek çok yardımlarımız ve hizmetlerimiz oldu. Rahmetli babam Hacı Kasım Altunkaya adına da bu 32 derslikli okulun yapımını üstlendik. Bugün de Valimiz, başkanımız ve müdürlerimizin katılımıyla yapımı tamamlanan okulumuzun açılışını kurdele keserek yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu şehre her anlamda daha iyi hizmetlerimiz olacak” diye konuştu.



Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu’nun açılışına hayırsever Altunkaya ailesi, Altunkaya Şirketler Genel Müdürü Mahsum Altunkaya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.