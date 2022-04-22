Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde yol çalışması yaparken devrilen iş makinesinin operatörü Mustafa Bozkurt (23), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Maden ocağı için bölgede yol çalışması yapan Mustafa Bozkurt´un kullandığı iş makinesi, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi. Kazada, iş makinesinin altında kalan operatör Mustafa Bozkurt, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Mustafa Bozkurt, kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-04-22 15:46:01



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