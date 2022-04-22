Gençlik festivalinde binlerce TL para ödülü dağıtılacak Binlerce TL para ödülünün yer aldığı etkinlik ve yarışmalara katılım için son başvuru 30 Nisan

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin spor, yetenek, eğlence ve muhteşem performansları bir araya getirdiği “Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali” için geri sayım başladı. Binlerce TL para ödülünün dağıtılacağı festival etkinlikleri ve müsabakalarına katılım için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak açıklandı

Gaziantep'te 4 gün sürecek festivalde üniversite öğrencilerinin katılabileceği pop, rap, rock, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve arabesk fantezi türlerinde performanslarını sergileyecekleri ses yarışması, yeni yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçlarken eğlendirecek. “gencgazifest.com/sporbasvuruyap” internet adresinden başvuru yapılacak yarışmada derece giren gençlere 10 bin TL ve bir single kaydı, 7 bin 500 ve 5 bin TL para ödülü verilecek. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, kort tenisinde iddialı olan üniversite öğrencilerimizi ödüllü turnuvalar düzenlenecek. Son başvuru tarihi 30 Nisan olan turnuvalarda kazananlar para ödülü ile ödüllendirilecek.

Düzenlenecek espor turnuvası için ise 8 Mayıs son başvuru tarihi olarak belirlendi. Turnuva Valorant oyunu üzerinden düzenlenecek, birinci olan takım 7 bin 500 TL, ikinci olan takım 5 bin, üçüncü olan takım 2 bin 500 TL para ödülüyle ödüllendirilecek.

Yarışmalara ve turnuvalara şehirde bulunan 4 üniversite öğrencileri katılabilecek. Gençlerin Gaziantep'in lezzetlerini deneyimlerken sosyalleşebileceği, spordan konsere, yarışmalardan çeşitli etkinliklere iyi zaman geçirecekleri kültür, sanat, spor alanında tüm aktiviteleriyle Gençlik Festivali 1720 Mayıs’ta Festival Park’ta yapılacak.

Ünlüler de sahne alacak

Festival ayrıca birbirinden eşsiz sanatçıları ağırlayacak. Kadir Çöpdemir’in eşsiz sunumuyla 17 Mayıs Günü Kurtuluş Kuş, Burak Bulut ve Ozan Doğulu sevenleriyle buluşacak. Festivalin ikinci günü 18 Mayıs’ta Tuğçe Kandemir ve Doğukan Manço sahne alacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ise ünlü şarkıcılar Sefo, Ali Kınık ve Hakan Akkuş sevilen şarkılarını Gazi şehrin gençleri için söyleyecek. Festivalin son günü ise Bilal Sonses ve Emrah Karaduman kapanışı yapacak.

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