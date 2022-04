Şahinbey’de 23 Nisan şenliği başladı

Şahinbey Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği ve 3 gün sürecek olan “Çocuk Şenliği” başladı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 222324 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “Çocuk Şenliği” çocukların birbirinden renkli gösterileriyle başladı. Çocuklar gün boyunca yüzlerini boyatarak kendileri için hazırlanmış olan şişme oyuncaklarda, çocuk atölyelerinde ve Kukuli Müzikalinde doyasıya eğlendiler. Üç gün sürecek olan fuar her gün sabah 10.00’dan 18.00’a ve iki saat aradan sonra 20.00’dan 22.00’a kadar açık kalacak.



“Çocuklar eğlenceye doyacak”

Çocukların gelişimi için eğitimin ve sporun her alanında yatırımlar yapıldığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, canlarımız, ciğerlerimiz, her şeyimiz. Onların eğitimde, sanatta, kültürde önünü açmak bizim en büyük vazifemiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde üç gün boyunca birbirinden renkli ve güzel etkinlikler düzenleyeceğiz. Müzikal gösterilerinin yanı sıra, çocuklarımız için şişme oyun grupları ve çocuk atölyeleri kurduk. Çocuklarımız üç gün boyunca doya doya eğlenecekler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın Çocuk Bayramı'nın çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize bol eğlenceler diliyorum” diye konuştu

Şahinbey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma yarışmasında dereceye giren anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ödüllendirildi. Öğrenciler sahnede “Çocuk Şenliği” programında İstiklal Marşı’nı okudular.



Hediye yağmuru

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kitap Fuarlarında olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği olan “Çocuk Şenliği” programında da çocukları ve vatandaşları hediye yağmuruna tuttu. Şenliğe çocukları ile gelen vatandaşlara dağıtılan biletlerdeki numaralar üzerinden yapılan çekiliş sonrası bisiklet, tablet, tişört, futbol topu ve daha birçok hediyeler verildi.

