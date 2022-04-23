Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan 23 Nisan kutlaması Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: “23 Nisan milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenme ifadesidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan 23 Nisan kutlaması Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: “23 Nisan milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenme ifadesidir”

İHA

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan 23 Nisan kutlaması Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: “23 Nisan milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenme ifadesidir”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
En önemli servetimiz ve umut kaynağımız olan çocuklarımızın geleceğimizi kucaklayan en güçlü kollar olduğunu belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Çocuklarımızın kalplerindeki masumiyetin ve gözlerindeki ışık yarınlarımızı aydınlatacak” dedi.

“Çocuklarımızın kalplerindeki masumiyet yarınlarımızı aydınlatacak”
Başkan Kılıç yayımladığı mesajında, “'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden kanını ve canını ortaya koyarak bağımsızlık mücadelesi veren Aziz Milletimiz, 23 Nisan 1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla kendi idaresini eline almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920, ülkemiz ve dünya çocuklarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak armağan edilmiştir. Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yere sahip olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesidir. Bu bayram vesilesiyle dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelleri atılmıştır. Bugün, ulusun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. Atatürk tarafından bugünün küçükleri, yarının büyüklerinin ulusal egemenliğin nasıl kazanıldığını ve neden kaybedilmemesi gerektiğini hiçbir zaman unutmamaları için çocuklarımıza bayram olarak adanmıştır. Bu duygu ve düşünceler ile Cumhuriyetimizin koruyucusu ve takipçisi olacak olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile bağımsızlığın ve milli egemenliğin sembolü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’nci yılını, Milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Liv Hospital Gaziantep, çocukların bayramını okulda kutladı
YEREL HABERLER Liv Hospital Gaziantep, çocukların bayramını okulda ...
Kubba’nın 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Kubba’nın 23 Nisan mesajı
Vatandaşları 559 bin lira dolandıran sahte polis ve savcı tutuklandı
YEREL HABERLER Vatandaşları 559 bin lira dolandıran sahte polis ve ...
12 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT yakaladı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER 12 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT yakaladı 15 ...
Gaziantep'te, FETÖ'nün 'il imamı' tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, FETÖ'nün 'il imamı' tutuklandı
Şahinbey’de 23 Nisan şenliği başladı
YEREL HABERLER Şahinbey’de 23 Nisan şenliği başladı
FETÖ’nün sözde il imamı Gaziantep’te tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ’nün sözde il imamı Gaziantep’te tutuklandı
GAÜN ile Eğitim-Bir-Sen arasında eğitim protokolü
YEREL HABERLER GAÜN ile Eğitim-Bir-Sen arasında eğitim protokolü
Gençlik festivalinde binlerce TL para ödülü dağıtılacak Binlerce TL para ödülünün yer aldığı etkinlik ve yarışmalara katılım için son başvuru 30 Nisan
YEREL HABERLER Gençlik festivalinde binlerce TL para ödülü ...
Rektör Özaydın koltuğunu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Rektör Özaydın koltuğunu çocuklara devretti
Doğanın kalbinde bayram coşkusu
YEREL HABERLER Doğanın kalbinde bayram coşkusu
Devrilen iş makinesinin operatörü öldü
YEREL HABERLER Devrilen iş makinesinin operatörü öldü
Başkan Fatma Şahin koltuğu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Başkan Fatma Şahin koltuğu çocuklara devretti
Yıldırım: “Düzenlemeler serbest piyasa işleyişini bozmakta” GTO Başkanı Yıldırım’dan Türk lirası ile ödeme zorunluluğu açıklaması
YEREL HABERLER Yıldırım: “Düzenlemeler serbest piyasa işleyişini ...
Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu eğitime açıldı Hayırsever Altunkaya ailesinden bir okul daha Altunkaya ailesinden 32 derslik ve 2 bin öğrenci kapasiteli ilkokul
YEREL HABERLER Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu eğitime ...
Turizm Haftasını davul zurnayla kutladılar
YEREL HABERLER Turizm Haftasını davul zurnayla kutladılar
GTB başkanlarından 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER GTB başkanlarından 23 Nisan kutlaması
Minikler 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Minikler 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
Ak Parti İl Başkanı Keçeci'den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Ak Parti İl Başkanı Keçeci'den 23 Nisan mesajı
GTO'dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER GTO'dan 23 Nisan mesajı
GAGİAD Başkanı Koçer'den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Koçer'den 23 Nisan mesajı
OSB Başkanı Şimşek'ten 23 Nisan Kutlama mesajı
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek'ten 23 Nisan Kutlama mesajı
Milletvekili Erdoğan'dan 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Milletvekili Erdoğan'dan 23 Nisan kutlaması
Kort tenisi bölge yarışmasında şampiyonlar SANKO'dan
YEREL HABERLER Kort tenisi bölge yarışmasında şampiyonlar SANKO'dan

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.