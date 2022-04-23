Araban’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Araban'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Tören, ilçe merkezindeki ilk ve orta okul öğrencilerinin, okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve vatandaşların katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda devam etti.



Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru, çocuklarla oyun oynadı

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve daire amirleri ile ilçe halkının katıldığı programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Daha sonrasında ise öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapılması, şiirlerin okunması, yarışmaların yapılması, folklor gösterilerle program devam etti. Etkinlikler sırasında Kaymakam Sevgili ile Belediye Başkanı Doğru'nun davul zurna eşliğinde öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte bir süre oyun oynaması ise programa renk kattı.

Kutlamalara, Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, daire amirleri, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, CHP Araban İlçe Başkanı Hüseyin Kılıç, STK temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.