Sıra dışı fair play jestlerinin yapıldığı maçta Göztepe küme düştü: Gaziantep-Göztepe: 1-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıra dışı fair play jestlerinin yapıldığı maçta Göztepe küme düştü: Gaziantep-Göztepe: 1-1

DHA

Sıra dışı fair play jestlerinin yapıldığı maçta Göztepe küme düştü: Gaziantep-Göztepe: 1-1


STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Ok, Özgür Ertem
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç (Dk. 39 Mustafa Burak Bozan)Djilobodji(Dk. 57 Halil İbrahim), Tosça, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Sagal(Dk. 79 Figueiredo), Vetrih(Dk. 79 Merkel), Furkan Soyalp (Dk. 57 Recep Niyaz), Maxim, Mirza Cihan, Muhammet Demir
GÖZTEPE: Arda ÖzçimenKahraman Demirtaş, Berkan, Arslanagic (Dk.46 Soner Aydoğdu), Murat Paluli, Atakan Rıdvan Çankaya, Tijanic, Yalçın Kayan, Lourency (Dk.68 Ege Özkayımoğlu), Halil Akbunar (Dk. 85 Makana Baku), Di Santo (Dk. 68 Jahovic)
GOLLER:90+2 Jahovic (Göztepe) 90+3 Figueiredo (Gaziantep FK
SARI KARTLAR: Atakan Rıdvan Çankaya (Göztepe)Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34´üncü haftasında Gaziantep FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı yapılan sıra dışı fair play jestlerinin ardından Göztepe bu skorla küme düştü:
18´inci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında savunma arkasına sarkan Di Santo´nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ertuğrul Ersoy son anda araya girdi.
21´inci dakikada sağ köşeden Maxim´in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa gelişine vuran Sagal´ın şutu az farkla auta gitti.
37´nci dakikada Djilobodji´nin verdiği hatalı pas sonucu topla buluşan Di Santo, Halil Akbunar ile oynadı. Ceza sahası içerisine sokulan Akbunar´un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Günay son anda çıkardı.
45+3´üncü dakikada Gaziantep FK´da Maxim sol köşeden kullandığı serbest vuruş savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Furkan Soyalp´in röveşata vuruşu az farkla auta çıktı.
56´ncı dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu´nun pasında topla buluşan Di Santo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu yan ağlarda kaldı.
67´nci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında ceza sahası üzerinde topla buluşan Halil Akbunar´ın şutu yandan auta çıktı.
84´üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim´in pasında topla buluşan Mirza Cihan´ın ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu şut kalecide kaldı.
87´nci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içerisine sarkan Makana Baku kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Mustafa Burak Bozan kurtardı.UZATMA  ANLARINDA TARİHE GEÇECEK ANLAR
90+2'nci dakikada hakem atışı ile başlayan oyunda Soner'in doğrudan kaleye gönderdiği top direkten dönüp Jahovic'in önünde kaldı. Pozisyonun devamında Jahovic'in şutu ağlara gitti: 0-1
90+3'üncü dakikada santra vuruşu ile Göztepeli oyuncular tepkisiz kaldı. Göztepeli futbolcular ve teknik heyet attıkları golün fair play'e uygun olmadığını düşünerek santradan sonra topu bıraktılar ve hiç müdahale etmediler. Figueiredo topu sürükleyerek meşin yuvarlağı ağlara kadar götürdü:1-1
90+4'üncü dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında Figueiredo ceza sahası içerisinde kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+5'inci dakikada topun başına geçen Muhammet Demir uzun süren kararsızlığın ardından topu kasıtlı olarak takım kararı olarak auta gönderdi. 
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı ve bu sonuç Göztepe'nin matematiksel olarak küme düşmesini sağladı.  DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-04-23 18:17:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey’de 23 Nisan 50 bin çocukla kutlandı Şahinbey’in çocuk şenliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şahinbey’de 23 Nisan 50 bin çocukla ...
Gaziantep FK - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye’ye 23 Nisan sürprizi Ölümden dönen minik Asiye’nin son hali görüntülendi Minik Asiye 23 Nisan’da doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye’ye 23 Nisan ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Göztepe: 0 ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Göztepe: 0 ...
Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu
Şehit ve gazi çocukları iftarda buluştu
YEREL HABERLER Şehit ve gazi çocukları iftarda buluştu
Araban’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Araban’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cilli SANKO’da
YEREL HABERLER Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cilli ...
Sokak hayvanları için CAHİDE Vakfı kuruldu CAHİDE Vakfı Sokak hayvanlarının kimsesi olacak
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için CAHİDE Vakfı kuruldu CAHİDE ...
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu SANKO Okulları öğrencileri dans gösterileri, şarkılı oyun gösterisi, şiirler ve oratoryo ile bayram kutlaması yaptı
YEREL HABERLER Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu SANKO ...
25 Nisan DNA Günü SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin: “DNA Günü’nün amacı kamuoyunun, eğitimcilerin ve öğrencilerin yenilikçi çalışmalar yapmaları ve iş birlikleri gerçekleştirmeleri için harekete geçirmektir”
YEREL HABERLER 25 Nisan DNA Günü SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. ...
ANKA’da çocuklara 23 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER ANKA’da çocuklara 23 Nisan sürprizi
Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan 23 Nisan kutlaması Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: “23 Nisan milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenme ifadesidir”
YEREL HABERLER Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan 23 Nisan ...
Liv Hospital Gaziantep, çocukların bayramını okulda kutladı
YEREL HABERLER Liv Hospital Gaziantep, çocukların bayramını okulda ...
Kubba’nın 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Kubba’nın 23 Nisan mesajı
Vatandaşları 559 bin lira dolandıran sahte polis ve savcı tutuklandı
YEREL HABERLER Vatandaşları 559 bin lira dolandıran sahte polis ve ...
12 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT yakaladı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER 12 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT yakaladı 15 ...
Gaziantep'te, FETÖ'nün 'il imamı' tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, FETÖ'nün 'il imamı' tutuklandı
Şahinbey’de 23 Nisan şenliği başladı
YEREL HABERLER Şahinbey’de 23 Nisan şenliği başladı
FETÖ’nün sözde il imamı Gaziantep’te tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ’nün sözde il imamı Gaziantep’te tutuklandı
GAÜN ile Eğitim-Bir-Sen arasında eğitim protokolü
YEREL HABERLER GAÜN ile Eğitim-Bir-Sen arasında eğitim protokolü
Gençlik festivalinde binlerce TL para ödülü dağıtılacak Binlerce TL para ödülünün yer aldığı etkinlik ve yarışmalara katılım için son başvuru 30 Nisan
YEREL HABERLER Gençlik festivalinde binlerce TL para ödülü ...
Rektör Özaydın koltuğunu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Rektör Özaydın koltuğunu çocuklara devretti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.