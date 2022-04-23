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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 11 berabere kaldı. Bu sonuçla Göztepe'nin ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Di Santo'nun uzak köşeye plase vuruşu dışarı çıktı.
68. dakikada sağ kanattan Maxim'in ceza sahasına yaptığı tehlikeli ortaya boş pozisyonda bulunan Sagal'dan önce savunma müdahale ederek uzaklaştırdı.
71. dakikada Halil İbrahim'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla bulaşan Recep'in vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.
73. dakikada çalımlarla ceza sahasın sıfır noktasına inen Maxim'in penaltı noktasına çevirdiği topa Kitsiou'nun yaptığı zayıf vuruş kaleci Arda'da kaldı.
78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tijanic'in rakibini çalımladıktan sonra yerden yaptığı vuruş yandan az farkla dışarı çıktı.
84. dakikada Maxim'in pasıyla topla buluşan Mirza'nın ceza sahası içinden uzak köşeye yaptığı vuruş kaleci Arda'da kaldı.
90+3. dakikada orta çizgide yapılan hakem atışı sonrası Soner'in vuruşunda direkten dönen topla buluşan Adis Jahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01
90+5. dakikada, hakem atışı sonrası gol atıldığı gerekçesiyle Göztepeli futbolcular fairplay örneği sergileyerek Gaziantep FK'nın Figueiredo ile skoru eşitlemesine izin verdi. 11
90+7. dakikada Göztepe kalecisi Arda'nın Figueiredo'ya yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı kararı verdi.
90+8. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Muhammet Demir, fairplay örneğine karşılık vererek meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Serkan Ok xx, Özgür Erdem xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx (Mustafa Burak Bozan dk. 39 xxx), Kitsiou xx, Djilobodji xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 57 xx), Tosca xx, Ertuğrul Ersoy xx, Sagal xx (Joao Figueiredo dk. 80 x), Furkan Soyalp xx (Recep Niyaz dk. 57 x), Vetrih xx (Merkel dk. 80 ?), Maxim x, Mirza Cihan x, Muhammet Demir xxx
Yedekler: Bahadır, Olkowski, Hamza Mendyl, Ahmed El Messaoudi, Luka Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Arda Özçimen xxx, Murat Altay xx, Arslanagic xx (Soner Aydoğdu dk. 46 xx), Kahraman Demirtaş xx, Berkan Emir xx, Atakan xx, Lourency xx (Ege Özkayımoğlu dk. 69 x), Yalçın Kayan xx, Tijanic xx, Halil Akbunar xx (Makana Baku dk. 86 ?), Di Santo xx (Jahovic dk. 69 xx)
Yedekler: Piric, Mihojevic, Kerim Alıcı, Mete Şentürk, Efecan Saçıkara, Fırat Arslan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Jahovic (dk. 90+3) (Göztepe), Figueiredo (dk. 90+5) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Recep Niyaz (Gaziantep FK) Atakan Rıdvan (Göztepe)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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