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Erol Bulut ve Stjepan Tomas'tan Fair-Play açıklaması

DHA

Erol Bulut ve Stjepan Tomas'tan Fair-Play açıklaması


Stjepan Tomas: Ben bağırdım oyun devam etsin diye
Erol Bulut: Futbolcularımız, penaltı pozisyonunda Fair-Play örneği gösterdi
Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 34´üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Göztepe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas maça kötü başladıklarını ve maçın ikinci yarısında bastırmalarına karşın istedikleri sonucu elde edemediklerini ifade etti. Küme düştükleri için üzgün olduklarını belirten Tomas, "Maça kötü başladık. Sonrasında toparlandık. Oyun olarak kontrolü ele aldık. Çok pozisyonlar bulduk. Daha önce olduğu gibi yine atamadık. Maçı erken bitirebilirdik ama olmadı. Üzgünüz" diye konuştu.
"BEN BAĞIRDIM OYUN DEVAM ETSİN DİYE"
Göztepeli oyuncuların attıkları golden sonra yapılan santrada hareket etmeden Figueiredo'nun gol atmasına izin vermeleriyle ilgili olarak ise Tomas, "Ben o pozisyonu görmedim. Belki bu fair-play değildi ama bizim yöneticilerimizin dediği normal pozisyon olduğu söylendi. Ben bağırdım oyun devam etsin diye. Ama öyle karar aldılar" ifadelerini kullandı.
Tomas, Muhammet Demir'in karşılaşmanın son anlarında kaçırdığı penaltıyla ilgili olarak ise, "Penaltı ile ilgili de sanırım değişik bir duygu hissetti o yüzden atmadı diye düşünüyorum" dedi.
BULUT: GELECEK SEZONUN PLANLAMASINI YAPACAĞIZ
Gaziantep FK Teknik direktörü Erol Bulut taraftarın kendisini istifaya davet etmesi ile ilgili sorulan soruya taraftarın bu şekilde söyleme hakkınn olduğunu dile getirerek, sakin kalınması gerektiğini aktardı. Bulut, "Taraftarın yorumlarını düşüncelerini söylemesi doğal bir haktır. Ben bu durumda sakin kalıp işimi odaklanmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta yönetimimiz ile konuşarak gelecek sezonun planlamasını yapmamız gerekiyor. Şu an için sadece bunu söyleyebilirim.Bugün Göztepe karşısında 1-1 berabere kaldık. Göztepe´nin küme düşmesi kesinleşti.Geçmiş olsun diyorum. Maça baktığımızda oyun anlamında daha çok pozisyon üretmeye çalıştık. İkinci yarıda değişiklikler yaptık. Hafif sakatlıklar yaşadık. İstediğimiz verimi ikinci yarı tam alamadık" dedi.
"PENALTI POZİSYONUNDA FUTBOLCULARIMIZ, FAIR-PLAY ÖRNEĞİ GÖSTERDİ"
Karşılaşmanın son anlarında yaşananları da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Aslında son 10 dakika çok daha heyecanlı olabilirdi. Göztepe baskı uygulamayarak gol ile sonuçlandı. Bizim takım o pozisyonda rakibe baskı yapmadığından biz de gole itiraz ettik. Rakibin de bu durumda topu aldıktan sonra geriye dönmesi gerekiyordu ama onlar ileriye oynayarak kalemize gol attılar. Sonrasında rakibimiz yine gösterdiği fair-play ile topu bize bıraktı ve biz de skoru eşitledik. Sonrasında yaşanan penaltı pozisyonunda ise futbolcularımız fair play örneği gösterdi. Muhammet penaltı pozisyonunda topu dışarı vurdu. Sonrasında da maç berabere bitti'' diyerek sözlerini noktaladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Stjepan Tomas´ın açıklamaları
Erol Bulut´un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ
2022-04-23 19:34:30

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