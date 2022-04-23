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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatın merkezi bayramın adresi oldu

İHA

Sanatın merkezi bayramın adresi oldu

Şehitkamil Sanat Merkezi, şehirdeki 23 Nisan kutlamalarında 2 önemli organizasyona ev sahipliği yaptı. Şehitkamil Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ''Çocuk Gözünden Kareler Fotoğraf Yarışması ve sergi ile ‘Sanatın Çocuklarından 23 Nisan Özel Konseri’ büyük ilgi gördü.
Şehitkamil Belediyesi ile GİFSAD işbirliğinde düzenlenen, ‘Çocuk Gözünden Kareler Fotoğraf Yarışması ve Sergi’ etkinliğine 815 yaş arasındaki öğrenciler katıldı. Yarışmada dereceye giren ilk 3 kişiye fotoğraf makinesi, 47 kişiye ise sergileme ödülü olarak akıllı saat, 9 kişiye de jüri özel ödülü olarak termos armağan edildi. Ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde bulunan Şehitkamil Sanat Galerisi'nde açıldı. ‘Sanatın Çocuklarından 23 Nisan Özel Konseri’ organizasyonda; piyano, keman, bağlama ve gitar branşında Şehitkamil Sanat Merkezi’nde eğitim gören 23 öğrenci sahne aldı. Piyano dinletisinde; İstiklal Marşı, Fikrimin İnce Gülü, Ben Yoruldum Hayat, Memleketim, Eledim Eledim, Jane Maryam, Secret Garden, Carmen, Senden Daha Güzel, Kol Düğmeleri, Her Şey Seninle Güzel isimli eserler icra edildi. Keman dinletisinde; 9. Senfoni, 23 Nisan Şarkısı, Duydum Ki Unutmuşsun, Brams, Artık Sevmeyeceğim, Mağusa Limanı isimli eserler icra edildi. Piyano, keman, bağlama, gitar enstrümanlarından oluşan bölümde ise Hatırla Sevgili, Deniz Üstü Köpürür, Atatürk Çocukları, İki Keklik, Uzun İnce Bir Yoldayım isimli eserler icra edildi.
Düzenlenen fotoğraf yarışmasına katılan ve dereceye giren öğrencilerin ödüllerini verdikten sonra serginin açılışını gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra da çocukların verdiği konseri dinledi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun yanı sıra programlara Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, GİFSAD Başkanı Levent Ural, veliler ve öğrenciler katıldı.
Sergi açılışında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:
“Öncelikle organizasyonun bu noktaya gelmesinde emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve GİFSAD yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten uzun bir süreç oldu. GİFSAD ile bugüne kadar değişik temalarda yarışmalar yaptık. Bu sene, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir etkinlik yapalım, dediğimizde de söz sahibinin çocuklar olmasını istedik. Çocuklarımızın gözünden yakalanan fotoğraf karelerini görelim istedik. Sergide, birbirinden farklı fotoğraflar göreceğiz. Bu sene 102. yıl dönümünü kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla birlikte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir aradayız. Buradaki çocuklarımızın şahsında tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”
Yarışmada sıralama yapılmadı
Sergi açılışında konuşan GİFSAD Başkanı Levent Ural, şu ifadeleri kullandı:
“Dünyada ilk ve tek olan bu anlamlı günü bizlere kazandıran Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' sözü ile atalarımızın, 'Ağaç yaş iken eğilir' sözünü bir araya getirip bu yarışmayı düzenleme kararı aldık. Yarışmamızda bir, iki, üç sıralaması yapmadık. Yarışmamızda ilk üçe girenler, jüri özel ödülü alanlar ve sergileme ödülü alanlar olmak üzere üç kategoriye ayırdık. Bu yarışmayı da düzenlerken, bizlere destek veren Sayın Şehitkamil Belediye Başkanımıza, Kültür Müdürlüğümüze, jüri üyelerine ve destek olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”

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