Arıcıların coğrafi işaret alan 'zahter balı' mesaisi



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) UNESCO'nun gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil ettiği Türkiye'deki ilk kent Gaziantep'te üretilen ve coğrafi işaret alan 'zahter balı' için arı yetiştiricileri çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te yeni sezonda zahter balı üretimi için kovan temizliği, suni oğul yöntemi ile arı sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapan üreticilerin, doğaya saldığı işçi arıların çalışmasıyla temmuz ayında bal hasadı gerçekleştirilecek. Kentin yüksek kesimlerinde yetişen zahter bitkisinin özünden beslenen arıların ürettiği ve kentte yaklaşık bir asırdır yetiştiriciliğinin yapıldığı zahter balına talep, balın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesiyle arttı.

'250 TON ZAHTER BALI ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, Gaziantep'te arıların hastalık ve zararlılarla mücadele döneminin başladığını söyledi. Gaziantep'in en önemli bal türünün zahter balı olduğunu ve bu ürünün coğrafi işaret aldığını anlatan Nebi Koca, 4 ülkeye ihraç edilen balın temmuz ayında hasadının yapılacağını kaydetti. Bu yıl 500 ton bal üretimi hedeflediklerini ve bunun 250 tonunun zahter balı olmasının beklendiğini kaydeden Koca, şunları söyledi:

"Mart ayının bölgemizde soğuk ve yağışlı olması dolayısıyla sezonumuzu bir ay gecikmeli açtık. Her yıl 1 Mart itibariyle arıcılarımızın sezonu başlarken bu yıl bu süre 1 Nisan'ı buldu. Kışın oldukça yağışlı geçmesi sevindiriciydi ancak nisan ayında yağmurların olmaması endişe verici oldu. Şu anda arıların bölme işlemi gerçekleştiriliyor. 1 Nisan itibariyle arıcılarımız kovandaki arıların ana arılı olup olmadıklarını ve yine kovan içinde oluşabilecek hastalık ve zararlılıkları kontrol ettiler. Bu süreçte daha çok bölme işlemi yapılıp arılar çoğaltılıyor. Bunun ardından önümüzdeki yaylımlarda ve önümüzdeki dönem için yeni arı ve kovan üretimleri için çalışıyor arıcılarımız. Gaziantep'te geçen yıl 420 ton bal üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl bal üretimimizi 500 ton seviyelerinde bekliyoruz. Hava şartları düzelir ve beklenilen yağışlarda oluşursa 500 ton bal üretim tahminimiz var. Bunun yaklaşık yarısı zahter balıdır. Zahter balı aroması farklı olduğunda aynı zamanda ihracat ürünüdür."

İLGİ ÇOK BÜYÜK

Nebi Koca, şu anda Gaziantep'ten bazı ülkelere zahter balı ihraç edildiğini, balın üretiminde çok daha büyük mesafeler katedeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

''Zahter balı artık Gaziantep'in bir değeri. Gaziantep'te arıcılarımızın ürettiği balların yaklaşık 50'si zahter balından oluşuyor. Zahter balına büyük ilgi var. Mor renkli kekiğin kokusu ve zahterin kokusu bala yansıyor. Balımıza rağbet oldukça yüksek ve şu anda Gaziantep'ten bazı ülkelere zahter balı ihraç ediliyor. Yine kendi ülkemizin içinde farklı illere çok fazla talep alıyoruz. Umarım daha çok talep olması ile zahter balı üretiminde çok daha büyük mesafeler kat edeceğiz. Yüksek ve alçak kesimlere bağlı olmakla birlikte mayıs ayının 25'i itibariyle nektar akımı başlar. Nektar akımlarımızın oluşmaya başladığı yaklaşık 40 günlük süreçte arı kolonilerimizi buralara yerleştiririz ve bu süreçte arılarımız bu zahter bitkisinden nektar alırlar. 500 ton bal beklentimizin yarısını zahter balı oluşturuyor.''

Öte yandan üreticiler de çalışmalarını devam ettirdiklerini ve bu yılın yağışlı geçmesinden dolayı bal üretiminde yüksek rekolte beklediklerini kaydetti.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-04-24 11:03:03



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