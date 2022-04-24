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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobilyacıların hammadde sorunu çözüldü

İHA

Mobilyacıların hammadde sorunu çözüldü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Meclis gündemine taşıdığı mobilya sektöründeki hammadde sorununu çözüme kavuşturan Ticaret Bakanlığına teşekkür etti.
MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan’ın geçtiğimiz aylarda Meclise sunduğu önerge sonrasında Ticaret Bakanlığı, ham MDF ve yonga levha ihracatına kısıtlama getirerek, bu alanda üretilen ürünlerin yüzde 100’ünün iç piyasaya verileceğini açıkladı. MHP Milletvekili Taşdoğan’ın mobilya sektörü imalatçılarının hammaddeleri temin etmede sorunlar yaşadığına ilişkin TBMM’ye sunmuş olduğu önergeye MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu da destek verdi. Uzun zamandır yüksek fiyatıyla gündemde olan ham MDF ve yonga levhanın ihracatıyla ilgili yeni bir karar alan Ticaret Bakanlığı, kısıtlama kararı çerçevesinde ham MDF ve ham yonga levhanın ihracatını kotalı bir oran olmaksızın yüzde 100 oranında yasakladı.
Mobilya sektörünün sesi olarak konuyu gündeme taşıyan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, istihdam dostu olan mobilya sektörünün bu habere ihtiyacı olduğunu ifade etti. Taşdoğan, “Başta seçim bölgem Gaziantep olmak üzere mobilya üretiminin lokomotifi olan sanayi şehirleri ve bölgelerindeki mobilya sektör temsilcilerimiz bu güzel haberi bekliyorlardı. İç piyasadaki hammadde sorununun çözülmesi, sektörün yaşaması ve üreticilerimizin ayakta kalabilmesi için önem arz ediyordu. Ticaret Bakanlığımız konuyu yakından takip ederek, sorunu çözüme kavuşturdu. Bundan böyle ham MDF ve ham yonga levha üreticileri artık üretim kapasitelerinin yüzde 100’ünü iç piyasaya verecek. Böylelikle bu sektöre ilişkin ham madde temin sorunu da çözülmüş olacak. Bu vesileyle sorunun çözülmesinde emeği geçen Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, önergemize destekte bulunan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu teşekkür eder, tüm mobilya imalatçılarımıza hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

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